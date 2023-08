WhatsApp vai permitir envio de fotos em HD, de alta resolução

Usuários do WhatsApp agora poderão enviar fotos com qualidade HD nas conversas. O anúncio foi feito pelo CEO do Meta, Mark Zuckerberg, nesta quinta-feira, 17. A função deve começar a ser implementada hoje e estará disponível para todos a partir das próximas semanas.

Para enviar uma imagem em alta definição pelo WhatsApp, basta escolher o arquivo e selecionar o botão "HD" na tela com os outros recursos de edição do aplicativo. Se o ícone estiver desativado, a foto será enviada no que o app chama de "qualidade padrão".

Segundo o WhatsApp, fotos com qualidade padrão costumam ter entre 1,5 MP e 4 MP (megapixels), enquanto as fotos em HD ficam entre 9 MP e 16 MP. O compartilhamento de fotos em maior resolução também é protegido por criptografia de ponta a ponta.