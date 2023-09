X quer coletar dados biométrico e histórico profissional dos usuários

O X, antigo Twitter, agora vai coletar mais dados dos seus usuários, dessa vez, o biométrico e “histórico de emprego”. A coleta vai feita através da atualização da política de privacidade da plataforma, segundo apurou o Bloomberg.

“Com base no seu consentimento, podemos coletar e usar suas informações biométricas para fins de segurança, proteção e identificação”, diz a nova política de privacidade. A mensagem, porém, não inclui detalhes sobre que tipo de informação biométrica exatamente é essa, nem como a plataforma pretende coletá-la. Em geral, as informações biométricas incluem impressões digitais, padrões de íris ou características faciais

A medida surge em um momento em que as empresas de redes sociais são criticadas por usuários e reguladores ao redor do mundo pela informação que coletam e como utilizam esses dados, incluindo a venda de publicidade personalizada de acordo com os interesses e históricos de busca de uma pessoa.