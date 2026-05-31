Astrid Fontenelle vai parar no hospital após engolir espinha de peixe

A apresentadora Astrid Fontenelle usou as redes sociais para compartilhar com seus seguidores um contratempo que transformou completamente seus planos para o último fim de semana. Aos 65 anos, ela revelou que precisou procurar atendimento médico após um incidente ocorrido durante uma refeição.



Segundo Astrid, o que seria um sábado, 30, tranquilo acabou sendo interrompido por um problema causado por uma espinha de peixe, que provocou desconforto e a levou até um pronto-socorro.

Uma espinha de peixe machucou... entalou, sei lá o que aconteceu, e os planos foram por água abaixo Astrid Fontenelle - apresentadora

A apresentadora contou que passou horas na unidade de saúde aguardando o período necessário de jejum para a realização de uma endoscopia, procedimento indicado para investigar a origem do incômodo.



"Me perguntaram se tudo bem esperar... Esperei (...) Aliás, estou cheia de assunto médico; uma tarde num pronto-socorro é intensa. Voltei para casa de madrugada, eu e o incômodo."



Apesar do susto, Astrid encarou a situação com bom humor e aproveitou a experiência para fazer uma reflexão sobre os imprevistos que podem surgir mesmo quando tudo parece planejado: "Só pra constatar que às vezes a gente tem planos e a vida apronta uma surpresinha".