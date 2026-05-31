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Astrid Fontenelle vai parar no hospital após engolir espinha de peixe

Apresentadora revelou que precisou buscar atendimento médico

Redação
Por Redação
Astrid Fontenelle vai parar no hospital após espinha de peixe
Astrid Fontenelle vai parar no hospital após espinha de peixe - Foto: Reprodução / Instagram

A apresentadora Astrid Fontenelle usou as redes sociais para compartilhar com seus seguidores um contratempo que transformou completamente seus planos para o último fim de semana. Aos 65 anos, ela revelou que precisou procurar atendimento médico após um incidente ocorrido durante uma refeição.

Segundo Astrid, o que seria um sábado, 30, tranquilo acabou sendo interrompido por um problema causado por uma espinha de peixe, que provocou desconforto e a levou até um pronto-socorro.

Uma espinha de peixe machucou... entalou, sei lá o que aconteceu, e os planos foram por água abaixo

Astrid Fontenelle - apresentadora

A apresentadora contou que passou horas na unidade de saúde aguardando o período necessário de jejum para a realização de uma endoscopia, procedimento indicado para investigar a origem do incômodo.

"Me perguntaram se tudo bem esperar... Esperei (...) Aliás, estou cheia de assunto médico; uma tarde num pronto-socorro é intensa. Voltei para casa de madrugada, eu e o incômodo."

Apesar do susto, Astrid encarou a situação com bom humor e aproveitou a experiência para fazer uma reflexão sobre os imprevistos que podem surgir mesmo quando tudo parece planejado: "Só pra constatar que às vezes a gente tem planos e a vida apronta uma surpresinha".

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