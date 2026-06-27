Lázaro Ramos faz homenagem emocionante a Wagner Moura pelos 50 anos

O ator baiano Lázaro Ramos emocionou os seguidores ao homenagear o amigo Wagner Moura, que completa 50 anos neste sábado, 27. Nas redes sociais, Lázaro compartilhou fotos e vídeos antigos ao lado do cineasta e escreveu uma mensagem destacando a amizade de décadas entre os dois e o orgulho pela trajetória do aniversariante.

Na publicação, o ator também lembrou a recente indicação de Wagner ao Oscar de Melhor Ator por sua atuação em O Agente Secreto e afirmou ter ficado feliz ao ver o reconhecimento do amigo ganhar o apoio de todo o país.

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Lázaro destaca orgulho pela trajetória de Wagner

Na homenagem, Lázaro afirmou que acompanha e torce pelo sucesso de Wagner há muitos anos, mas ressaltou que foi especial ver o carinho do público pelo artista.

"Eu já tenho orgulho dele há muito tempo. Minha torcida por ele vem de anos. Mas confesso que foi bonito demais ver o Brasil inteiro se juntar nessa torcida também", escreveu.

Lázaro Ramos e Wagner Moura - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ator também destacou que admira não apenas a carreira do amigo, mas a pessoa que ele se tornou ao longo da vida.

"Meu irmão querido, te desejo saúde, alegria, amor e muitos motivos para continuar sonhando. Porque quando você sonha, trabalha e realiza, muita gente sonha junto."

Ao finalizar a homenagem, Lázaro desejou felicidade ao amigo e convidou os seguidores a deixarem mensagens para o aniversariante.

"Feliz aniversário! Te amo. E aproveitem para deixar uma mensagem de carinho para ele por aqui", escreveu.

Veja a publicação:

Amizade começou ainda na adolescência

A amizade entre os dois artistas nasceu em Salvador, quando ambos ainda eram adolescentes. Segundo Lázaro, Wagner assistiu a uma peça estrelada por ele e, encantado com sua atuação, foi até os bastidores para perguntar se eles poderiam ser amigos.

Na época, Lázaro tinha 16 anos e Wagner, 18. Desde então, a amizade atravessou décadas e acompanhou o crescimento profissional dos dois, que hoje estão entre os principais nomes do cinema e da televisão brasileira.