Narrador é demitido da Amazon por conta de comentário contra repórter

O narrador Rômulo Mendonça e o comentarista Ricardo Bulgarelli foram demitidos da Amazon por conta de uma polêmica ocorrida durante os jogos das finais da NBA, em junho. Na ocasião, os dois teriam debochado da repórter Alana Ambrósio por ela ser escolhida pela empresa para cobrir as partidas nos Estados Unidos.

“A Amazon confirma que Rômulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli não fazem mais parte da equipe de transmissão do Prime Video BR Sports. Agradecemos suas contribuições e desejamos sucesso em seus futuros projetos”, declarou a empresa em nota à imprensa.

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Segundo apuração do jornalista Gabriel Vaquer, a determinação para o desligamento do narrador e do comentarista veio do comando da área esportiva da empresa, localizada na Inglaterra, após investigação interna. As lideranças entenderam o comportamento de Mendonça e Bulgarelli como “inaceitável”.

Relembre o caso

O caso ganhou repercussão no dia 12 de junho, quando Alana postou um vídeo de agradecimento em suas redes sociais por estar no local das finais da NBA, disputadas entre New York Knicks e San Antonio Spurs.

Horas depois, no podcast Jararacas, que Mendonça e Bulgarelli apresentam no YouTube para falar de basquete, o narrador debochou do vídeo de Alana. “Chega de jornalismo de cama de hotel”, disse ele.

Substituição

Devido à saída de Rômulo Mendonça, a Amazon precisou ajustar seu time para a transmissão exclusiva de Coritiba x Palmeiras, jogo que acontece na próxima quarta-feira, 22, válido pelo Campeonato Brasileiro. Marcelo do Ó, titular de transmissões na RedeTV! e que também narra NBA na Amazon, comandará o jogo.