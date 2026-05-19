Quem Ama Cuida tem pior estreia entre novelas recentes da Globo

A estreia de Quem Ama Cuida, nova novela das nove da Globo, ficou abaixo do esperado nos índices de audiência. Exibido nessa segunda-feira, 18, o primeiro capítulo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto registrou menos audiência do que as oito últimas estreias da faixa das 21h.



Segundo dados do Kantar Ibope na Grande São Paulo, a novela marcou média de 21,7 pontos. O desempenho ficou abaixo da antecessora, Três Graças, que havia estreado com 23,8 pontos.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A nova produção também perdeu para Coração Acelerado, novela das sete exibida no mesmo dia, que fechou com média de 21,8 pontos.

Entre as estreias recentes da faixa das nove, Quem Ama Cuida aparece na última colocação do ranking. Confira os números:

Quem Ama Cuida — 21,7

Três Graças — 23,8

Vale Tudo — 24,3

Mania de Você — 23

Renascer — 25,9

Terra e Paixão — 24,8

Travessia — 25,9

Pantanal — 28,3

Um Lugar ao Sol — 25,2

Apesar da estreia abaixo das expectativas, a nova novela aposta em uma trama marcada por conflitos familiares, disputas por herança e mistério.

Trama de Quem Ama Cuida

A história acompanha Adriana, personagem de Leticia Colin, que perde tudo após um temporal, incluindo o marido, e tenta reconstruir a vida trabalhando para o empresário Arthur Brandão, interpretado por Antonio Fagundes.

A amizade entre os dois evolui para um acordo de casamento planejado pelo milionário, que deseja transformá-la em herdeira de sua fortuna. A decisão, porém, desperta a reação dos familiares do empresário, interpretados por Isabel Teixeira, Alexandre Borges e Belize Pombal.

A trama muda de rumo após a morte de Arthur no dia do casamento, fazendo com que Adriana passe a ser acusada de um crime que afirma não ter cometido. Ao lado dela estará o advogado Pedro, vivido por Chay Suede, personagem que conheceu Adriana em um abrigo após a enchente e que também é afilhado do empresário.