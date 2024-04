Construção de passarela interdita acesso ao Bairro da Paz | A TARDE

O acesso ao Bairro da Paz, em Salvador, pela Rua Luís Eduardo Magalhães será bloqueada partir das 22h desta terça-feira, 02. A interdição será necessária para a construção de uma passarela na Av. Luis Viana Filho (Paralela).



De acordo com informações da Transalvador, o acesso bloqueado será liberado a partir das 5h de quarta-feira, 03.



O órgão de trânsito destaca que um conjunto de treliças será içado no local, gerando a necessidade de interdição para a segurança na via. A opção de tráfego é seguir até o próximo acesso, na mesma via, cerca de 300 metros no sentido Itapuã.



Ainda segundo a Transalvador, agentes estarão no local para ordenar o tráfego e orientar pedestres. O serviço é de responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER).