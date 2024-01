Consumo de álcool representa cerca de 30% das infrações na Bahia | A TARDE

Apesar dos esforços contínuos para promover a segurança viária, a combinação perigosa entre álcool e direção continua sendo um desafio preocupante nas estradas baianas. Dados do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (DETRAN-BA) revelam um cenário alarmante e evidenciam uma realidade devastadora, com grande impacto social e econômico.

Segundo informações do órgão, cerca de 90% dos acidentes de trânsito são resultado de erros humanos. No Brasil, a velocidade lidera como principal causa de acidentes, seguida pelo uso do celular, que se tornou a terceira maior razão de ferimentos e fatalidades no tráfego em todo o país.

A combinação álcool e direção - que representa cerca de 30% das infrações de trânsito na Bahia - aparece como o segundo maior fato contribuinte para esses acidentes. Esse índice reflete não apenas um desafio de segurança viária, mas também uma questão de saúde pública, uma vez que esses acidentes frequentemente resultam em ferimentos graves e óbitos.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir sob influência de álcool é considerado infração gravíssima. O artigo 165 do documento estabelece que o motorista que for submetido a um teste ou exame que constate concentração de álcool igual ou superior a 0,05 miligrama por litro de ar alveolar será autuado. Nesse caso, a infração implica em multa, suspensão do direito de dirigir por 12 meses e retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado.

Além disso, se o teste do bafômetro ou o exame clínico comprovar uma concentração de álcool igual ou superior a 0,34 miligrama por litro de ar alveolar, o motorista responderá por crime de trânsito, conforme previsto no artigo 306 do CTB. A pena para esse delito é detenção de seis meses a três anos, além da suspensão ou proibição do direito de dirigir.

Os malefícios provocados pela relação entre álcool e direção é amplamente conhecida. A ingestão de bebidas alcoólicas compromete a capacidade do motorista de reagir adequadamente a situações de trânsito, prejudicando a coordenação motora, diminuindo reflexos e afetando tomada de decisões. Esses efeitos podem ser desastrosos quando se está atrás de um volante, colocando em risco não apenas a vida do condutor, mas também de passageiros e pedestres.

No estado da Bahia, as normas nacionais são aplicadas com rigor pelo DETRAN-BA que, para lidar com a questão, tem implementado estratégias de conscientização sobre os perigos do álcool ao dirigir, com promoção de campanhas que visam educar os motoristas e a população. Além disso, leis de tolerância zero para condutores alcoolizados têm sido reforçadas, estabelecendo punições mais severas para aqueles que desrespeitem essas normas.

‘Fique vivo no trânsito!’ é uma campanha promovida pelo A TARDE, em parceria com o DETRAN-BA e o Governo do Estado. Esta série especial é um convite à conscientização e à mudança de hábitos negativos no trânsito. Acompanhe os veículos do Grupo A TARDE e descubra dicas essenciais, além de informações cruciais que tornarão nossas estradas mais seguras.