Detran alerta: motoristas C, D e E precisam fazer exame toxicológico | A TARDE

Quem for flagrado dirigindo veículo das categorias C, D ou E, com o exame toxicológico vencido por mais de 30 dias, pagará multa de R$ 1.467,35 | Foto: Leg: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Os motoristas das categorias C, D e E que ainda não realizaram o exame toxicológico, e cuja CNH possui vencimento entre janeiro e junho, têm até o próximo domingo, 31 de março, para regularizar a situação. Já aqueles cuja CNH tem validade entre julho e dezembro terão até 30 de abril para realizar o procedimento.



Quem for flagrado dirigindo veículo das categorias C, D ou E, com o exame toxicológico vencido por mais de 30 dias, pagará multa de R$ 1.467,35, além de ter sete pontos registrados na carteira. A penalidade vale a partir de 1º de maio para os motoristas com CNH válida entre janeiro e junho; e a partir de 31 de maio para aqueles cujo documento vence entre julho e dezembro.

Como alerta, a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) notificou, por meio da Carteira Digital de Trânsito (CDT), os 1.701.310 condutores com CNHs válidas e vencidas e cujos exames estão vencidos há mais de 30 dias.

“Nossa intenção é chamar a atenção dos motoristas que ainda não fizeram o exame, de modo a extinguir essa demanda o quanto antes”, afirmou o secretário Nacional de Trânsito, Adrualdo Catão.

De acordo com deliberação publicada pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), os condutores das categorias C, D e E que ainda não realizaram o exame toxicológico deverão fazê-lo de forma escalonada. Os períodos de regularização levarão em conta o mês da validade da CNH:

• Condutores com validade da CNH entre janeiro e junho terão até 31 de março de 2024 para realizar o exame toxicológico;

• Condutores com validade da CNH entre julho e dezembro terão até 30 de abril de 2024 para realizar o exame toxicológico.

Segundo dados da Senatran, de um total de 11.471.898 condutores habilitados nas categorias C, D e E, 3.329.534 com CNHs válidas e vencidas ainda não realizaram o exame toxicológico. Desses, 1.350.545 estão com o exame vencido e com a última coleta expirada há mais de 90 dias; 18.045 nunca fizeram o exame, mas já fizeram coleta, que expirou; e 1.960.944 condutores nunca fizeram o exame ou a coleta.

A Senatran destaca que, por se tratar de uma determinação legal, não há mais previsão de nova prorrogação dos prazos.

Os motoristas devem acessar o site do Detran de seu estado para mais informações.