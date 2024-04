Obras de fixação de passarela restringem tráfego na Juracy Magalhães | A TARDE

Duas faixas de tráfego e o viaduto localizado próximo ao Parque da Cidade, em Salvador, sentido Rio Vermelho, serão interditados temporariamente, a partir da noite de sexta-feira, 22. Com isso, o tráfego de veículos será temporariamente restrito a apenas uma faixa na região.

De acordo com informações da Transalvador, a medida será necessária para possibilitar o avanço das obras de fixação de uma passarela na via.

Ainda segundo o órgão de trânsito, a intervenção ocorrerá das 22h de sexta-feira às 5h do dia seguinte, havendo um bloqueio completo do tráfego por aproximadamente 30 minutos na madrugada. Com isso, o fluxo será desviado para a via marginal, na entrada do loteamento Cidade Jardim.

A Transalvador destacou que o fluxo de veículos no sentido Shopping da Bahia não será afetado.