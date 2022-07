Primeiro semestre tem maior arrecadação de multas em quatro anos

O primeiro semestre de 2022 teve a maior arrecadação em multas da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) desde 2019. Olevantamento foi realizaado pelo AratuON.

Segundo a publicação, a arrecadação em 2022, com multas, foi de R$ 35,2 milhões. Já em 2021, o valor foi de R$ 20,6 milhões, contra R$ 23, 6 milhões de 2020. No ano antes da pandemia do coronavírus, em 2019, o valor foi de R$ 31, 8 milhões.

Em quatro anos, o mês com maior arrecadação foi maio de 2022. Nessa altura, a prefeitura de Salvador recebeu R$ 7,1 milhões em multas de veículos que cometeram as infrações em solo soteropolitano. Previsto em lei, o dinheiro das multas de trânsitos tem destino específico.

Toda a arrecadação será disponibilizada exclusivamente em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito, de acordo com o artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro.

O que diz a Transalvador

A Transalvador informou em nota, que “entre os anos de 2019 e 2021 houve uma queda da arrecadação municipal proveniente das multas aplicadas devido ás infrações de trânsito”.

“isso por conta da diminuição de veículos circulando nas ruas em decorrência da pandemia e também porque os condutores de Salvador estão mais conscientes e respeitando as leis que garantem a segurança viária”, pontuou.

Segundo a autarquia, “em 2022, muitos condutores estão quitando as multas aplicadas ainda em 2021 que ficaram represadas devido às suspensões de prazos em razão da crise sanitária”.