Semáforo será desativado na Avenida Juracy Magalhães

A partir desta quarta-feira, 8, os condutores que irão trafegar no Horto Florestal ou em Brotas e que precisam chegar à Juracy Magalhães Jr. através da Alameda dos Ipês deverão ficar atentos, porque o semáforo que fica na interseção entre as duas vias será permanentemente desativado.

Com isso, os motoristas que estiverem na Alameda dos Ipês em direção à Pituba ou à Avenida Paralela vão ter que fazer o retorno em frente a Embasa, que fica na Avenida Juracy Magalhães Jr., não mais no retorno que fica na altura do Mercado do Rio Vermelho.

Conforme a Transalvador, a desativação do semáforo vai ser necessária por conta do avanço das obras do BRT, bem como da liberação do tráfego de veículos pelo Complexo Rei Pelé. A medida está visando a melhora da fluidez na fluidez na Avenida Juracy Magalhães, no sentido Lucaia.

A sinalização será reforçada para chamar a atenção dos motoristas, pedestres e passageiros. Vão ter agentes de trânsito e transporte no local para orientar as pessoas.