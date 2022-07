Semob cria nova linha circular para Pituba e Rio Vermelho

Começou a operar neste sábado, 30, em Salvador, a linha de ônibus E-126 - Lucaia x Pituba. A circular vai atender a região dos bairros de Itaigara, Pituba e Rio Vermelho.

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), a linha vai reduzir o tempo de espera durante as obras do BRT que estão sendo realizadas na região. Ela sairá da praça Nelson Fonseca, na Rua do Canal, passando pela Avenida Juracy Magalhães Júnior, Avenida Antônio Carlos Magalhães, Rua Rio Grande do Sul, Avenida Manoel Dias, Rua Visconde de Itaboraí, Rua Oswaldo Cruz, Largo da Mariquita, Rua do Canal, e retornando para a Praça Nelson Fonseca.

A linha fará 40 viagens de segunda a sábado, com saídas a cada 20 minutos. Com a criação, as 16 linhas que passam pela Avenida Juracy Magalhães, sentido Avenida Garibaldi, e têm como destino o Itaigara terão seu itinerário encurtado.

Devido às intervenções do trecho 2 do BRT que vêm acontecendo na região da Lucaia, os ônibus têm utilizado o primeiro retorno da Avenida Vasco da Gama, aumentando o trajeto em aproximadamente 3km. No entanto, a partir deste sábado, estas linhas passarão a retornar logo após a Embasa, deixando de acessar a Vasco da Gama. Com isso, os ônibus também deixam de parar na entrada da Rua do Canal, e sim mais à frente, no ponto do Vale das Pedrinhas.

Os agentes da Semob e prepostos da empresa responsável pela linha estarão pela região para orientar os usuários sobre o novo atendimento.