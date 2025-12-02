Cidade onde tudo se resolve a pé tem menos de mil moradores e apenas 32 ruas

Com apenas 32 ruas e menos de mil moradores, Borá, no interior paulista, segue como um dos municípios mais pequenos do país - Foto: divulgação

Com apenas 32 ruas e menos de mil moradores, Borá, no interior de São Paulo, segue como um dos municípios mais pequenos do país e símbolo de um cotidiano sem pressa.

No interior de São Paulo, existe um lugar em que a vida parece ter outro ritmo. Longe do trânsito intenso e da correria dos grandes centros, esse pequeno município se tornou conhecido justamente por sua simplicidade: dá para cruzar a cidade inteira caminhando em poucos minutos — e, curiosamente, não há um único semáforo.

Tudo sobre Turismo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Mesmo minúscula, a cidade carrega décadas de história e resistiu a diferentes ondas de migração. Hoje, continua firme como um reduto de tranquilidade, um daqueles lugares onde quem chega sente que o relógio desacelera.

Borá: a menor cidade paulista

Borá, no centro-oeste paulista, segue como o menor município do estado e o terceiro menor do Brasil. De acordo com estimativas do IBGE para 2025, o local reúne apenas 932 habitantes — quatro a mais que no ano anterior, registrando um crescimento de 0,4%.

No ranking nacional, aparece atrás de Anhanguera (GO), com 913 moradores, e de Serra da Saudade (MG), que segue na liderança das menores cidades brasileiras, com 586 habitantes. Em Borá, são apenas 32 ruas, todas de fácil acesso, e a ausência de semáforos reforça a rotina calma dos moradores.

Por lá, dá para percorrer tudo em cerca de 30 minutos a pé. O município conta com uma escola estadual, uma creche e uma Unidade Básica de Saúde. Para atendimentos mais complexos, os moradores seguem até Paraguaçu Paulista, a 18 km de distância, trajeto feito gratuitamente pelo único transporte público intermunicipal.

Mais eleitores que habitantes

Um detalhe chama atenção: Borá tem mais eleitores registrados do que moradores. Dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) apontam cerca de 1.094 eleitores — número superior à população estimada. Isso acontece porque muitos ex-moradores mantêm o título eleitoral na cidade mesmo após se mudarem.

O avanço populacional de Borá acompanha o ritmo de outras cidades do centro-oeste paulista, como Botucatu, Bauru e Marília, que registraram crescimentos entre 0,3% e 0,4%. Segundo o levantamento do IBGE entre 2024 e 2025, os maiores aumentos ficaram com:

Canitar – 6.524 para 6.589 moradores (1,0%)

6.524 para 6.589 moradores (1,0%) Florínea – 3.987 para 4.022 habitantes (0,9%)

3.987 para 4.022 habitantes (0,9%) Pardinho – 7.382 para 7.435 moradores (0,7%)

7.382 para 7.435 moradores (0,7%) Piratininga – 15.554 para 15.657 habitantes (0,7%)

15.554 para 15.657 habitantes (0,7%) Borebi – 2.787 para 2.801 moradores (0,5%)

2.787 para 2.801 moradores (0,5%) Paulistânia – 2.146 para 2.156 habitantes (0,5%)

2.146 para 2.156 habitantes (0,5%) Quintana – 7.225 para 7.260 moradores (0,5%)

7.225 para 7.260 moradores (0,5%) Ubirajara – 5.265 para 5.289 habitantes (0,5%)

5.265 para 5.289 habitantes (0,5%) Borá – 928 para 932 moradores (0,4%)

928 para 932 moradores (0,4%) Botucatu – 150.442 para 151.053 habitantes (0,4%)

As maiores cidades da região, como Bauru e Marília, cresceram em ritmo mais tímido, com taxas de até 0,3%. Outras, como Ourinhos, mantiveram estabilidade, enquanto municípios pequenos — a exemplo de Avaí, Palmital e Lupércio — registraram leve queda populacional.

Um lugar onde todo mundo se conhece

Mesmo com números que parecem modestos, Borá mantém uma vida comunitária ativa. Festas religiosas, eventos escolares e tradições locais fazem parte da rotina, e o ambiente acolhedor é um dos motivos que seguram quem escolhe continuar por lá.

Em uma cidade onde cada rosto é familiar e o ritmo é leve, Borá segue encantando quem chega — e preservando um modo de viver que muita gente, nos grandes centros, já nem lembra mais como é.