TURISMO
TROPICAL

Conheça a praia brasileira eleita a mais perfeita do país

Local impressiona visitantes pelo cenário natural

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

19/12/2025 - 16:21 h
Praia do Farol, em Arraial do Cabo (RJ)
Praia do Farol, em Arraial do Cabo (RJ) -

Considerada um dos destinos mais “perfeitos” do Brasil, a Praia do Farol, em Arraial do Cabo (RJ), impressiona pelo cenário natural exuberante. O local recebeu o título de “praia mais perfeita do Brasil”, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

O reconhecimento se deve à alta qualidade ambiental, às condições climáticas favoráveis e ao baixo impacto da ação humana. O visual chama a atenção dos visitantes com areia branca e fina, mar extremamente transparente e águas de temperatura agradável.

A beleza da praia é tão marcante que muitas imagens do local chegam a ser questionadas nas redes sociais, com internautas se perguntando se seriam geradas por inteligência artificial.

Situada na Ilha do Cabo Frio, a região abriga uma grande diversidade marinha, o que reforça a importância da preservação ambiental no Brasil.

Para garantir a conservação do ecossistema, o acesso à Praia do Farol é rigorosamente controlado. Os visitantes podem permanecer no local por, no máximo, 40 minutos, sendo proibida a entrada com alimentos e bebidas. Além disso, não há quiosques nem banheiros na área.

Turismo na praia

Mesmo com as restrições, a Praia do Farol segue como um dos destinos mais procurados da região. O passeio costuma incluir trajetos de barco, muitos deles com música e serviços a bordo, proporcionando uma experiência diferenciada e atrativa para turistas.

Tags:

Praia brasileira Turismo

