Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TURISMO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TRANQUILIDADE!

Conheça praia do litoral brasileiro que é o destino ideal para idosos

Viver em um local tranquilo é o sonho de muitas pessoas

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

11/12/2025 - 18:13 h
Qualidade de vida para idosos
Qualidade de vida para idosos -

Viver em um local tranquilo é o sonho de muitas pessoas, especialmente para quem já está aposentado. Com sua beleza natural,a cidade de Santos (SP)é o destino ideal para quem busca descanso sem abrir mão da rotina urbana.

Além disso, o município é reconhecido mundialmente por abrigar o maior jardim natural à beira-mar do planeta.

Tudo sobre Turismo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

"Disneylândia da Transilvânia”: megaparque inspirado no Drácula vale R$ 6,3 bilhões
10 destinos internacionais que você precisa conhecer em 2026
Tarifa de entrada em Morro de São Paulo sobe para R$ 70 ainda neste ano

Qualidade de vida

Santos é um dos grandes paraísos para pessoas idosas. De acordo com o censo realizado entre agosto de 2022 e janeiro de 2023, o município possui cerca de 107 moradores com 100 anos ou mais.

Entre eles, 91 são mulheres e 16 são homens, reforçando o protagonismo feminino na longevidade.

Na Baixada Santista, ao todo, são 230 pessoas que ultrapassaram o século de vida. Santos se destaca nacionalmente quando o assunto é expectativa e qualidade de vida.

Jardim à beira-mar

Uma das principais riquezas da cidade é o jardim da orla da praia. Criado pelo engenheiro sanitarista Saturnino de Brito, o projeto começou a ser idealizado em 1914, com a proposta de transformar toda a faixa de areia da barra em área ajardinada.

A execução, porém, só teve início em 1936. Entre 1949 e 1959, o local recebeu fontes, postos de salvamento e o Aquário Municipal.

Com aproximadamente 218.800 m², o jardim abriga cerca de 38 monumentos, homenageando personalidades como Santos Dumont e o próprio Saturnino de Brito. São 1.300 canteiros com espécies ornamentais e 1.800 árvores, incluindo palmeiras, cicas e chapéus-de-sol, formando um dos cenários mais icônicos e visitados da cidade.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Aposentado Turismo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Qualidade de vida para idosos
Play

São Tomé (além) das Letras: beleza natural e cachoeiras complementam o misticismo

Qualidade de vida para idosos
Play

Taxa de R$ 700 para ir à praia? Turistas denunciam cobrança no Conde

Qualidade de vida para idosos
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Qualidade de vida para idosos
Play

Chapada Diamantina recebe a 21ª Rural Tur com celebração de cultura e riquezas naturais

x