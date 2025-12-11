TRANQUILIDADE!
Conheça praia do litoral brasileiro que é o destino ideal para idosos
Viver em um local tranquilo é o sonho de muitas pessoas
Viver em um local tranquilo é o sonho de muitas pessoas, especialmente para quem já está aposentado. Com sua beleza natural,a cidade de Santos (SP)é o destino ideal para quem busca descanso sem abrir mão da rotina urbana.
Além disso, o município é reconhecido mundialmente por abrigar o maior jardim natural à beira-mar do planeta.
Qualidade de vida
Santos é um dos grandes paraísos para pessoas idosas. De acordo com o censo realizado entre agosto de 2022 e janeiro de 2023, o município possui cerca de 107 moradores com 100 anos ou mais.
Entre eles, 91 são mulheres e 16 são homens, reforçando o protagonismo feminino na longevidade.
Na Baixada Santista, ao todo, são 230 pessoas que ultrapassaram o século de vida. Santos se destaca nacionalmente quando o assunto é expectativa e qualidade de vida.
Jardim à beira-mar
Uma das principais riquezas da cidade é o jardim da orla da praia. Criado pelo engenheiro sanitarista Saturnino de Brito, o projeto começou a ser idealizado em 1914, com a proposta de transformar toda a faixa de areia da barra em área ajardinada.
A execução, porém, só teve início em 1936. Entre 1949 e 1959, o local recebeu fontes, postos de salvamento e o Aquário Municipal.
Com aproximadamente 218.800 m², o jardim abriga cerca de 38 monumentos, homenageando personalidades como Santos Dumont e o próprio Saturnino de Brito. São 1.300 canteiros com espécies ornamentais e 1.800 árvores, incluindo palmeiras, cicas e chapéus-de-sol, formando um dos cenários mais icônicos e visitados da cidade.
