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Destino do Nordeste abriga uma das maiores cavernas do Brasil

Cidade surpreende com inúmeras opções de lazer

Agatha Victoria Reis
Por
Morro do Chapéu
Morro do Chapéu - Foto: João Pedro Souza / PMMC

A cerca de 384 km de Salvador, uma das maiores joias da Chapada Diamantina, na Bahia, Morro do Chapéu, se destaca pela altitude média de 1.000 metros, clima ameno e turismo cultural.

Com arquitetura inspirada na França, a cidade tem como um de seus destaques o nome, inspirado em um morro que, visto de longe, lembra o formato de um chapéu. O município também abriga a Gruta dos Brejões, uma das maiores cavernas do Brasil.

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O que fazer no Morro do Chapéu?

O local oferece inúmeras opções de lazer, turismo cultural e gastronomia típica. Dentre eles, se destacam:

  • Gruta dos Brejões: uma das maiores cavernas do Brasil, com uma boca monumental de 110 metros de altura . No seu interior, destacam-se formações como o "Bolo de Noiva", o "Salão Quente" e impressionantes claraboias.
  • Cachoeira do Ferro Doido: com 98 metros de altura, possui quatro quedas d'água no período de chuvas (novembro a abril). O nome curioso deriva da dificuldade que os antigos garimpeiros tinham para extrair minérios da rocha bruta da região.
  • Complexo Arqueológico Lagoa da Velha: sítio rico em pinturas rupestres com mais de 3.000 anos, que retratam o cotidiano e rituais de grupos nômades.
  • Parque Estadual Morro do Chapéu: abriga uma série de trilhas, sítios arqueológicos com pinturas rupestres e o famoso mirante do Morrão.
  • Vila do Ventura: antigo e charmoso povoado de garimpeiros em ruínas, que mescla história, construções coloniais e contato com a natureza. Hoje é quase uma "vila fantasma", preservando ruínas históricas e trechos da Estrada Real.
  • Rota dos Vinhos: Morro do Chapéu tem despontado no enoturismo com vinícolas como a Reconvexo e a Vaz, que oferecem degustações e harmonizações em meio às formações da Chapada.

Como chegar?

Para chegar a Morro do Chapéu a partir de Salvador, se tem três opções principais. De carro, o trajeto leva cerca de 5 horas (394 km) seguindo pela BR-324 até Feira de Santana e depois pela BA-052.

De ônibus, a viagem dura entre 6 e 7 horas. De avião, a alternativa é voar até o Aeroporto de Lençóis e pegar um carro ou transfer por mais 2 horas (105 km) até o destino final.

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