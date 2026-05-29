Destino do Nordeste abriga uma das maiores cavernas do Brasil

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A cerca de 384 km de Salvador, uma das maiores joias da Chapada Diamantina, na Bahia, Morro do Chapéu, se destaca pela altitude média de 1.000 metros, clima ameno e turismo cultural.

Com arquitetura inspirada na França, a cidade tem como um de seus destaques o nome, inspirado em um morro que, visto de longe, lembra o formato de um chapéu. O município também abriga a Gruta dos Brejões, uma das maiores cavernas do Brasil.



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O que fazer no Morro do Chapéu?

O local oferece inúmeras opções de lazer, turismo cultural e gastronomia típica. Dentre eles, se destacam:

Gruta dos Brejões: uma das maiores cavernas do Brasil, com uma boca monumental de 110 metros de altura . No seu interior, destacam-se formações como o "Bolo de Noiva", o "Salão Quente" e impressionantes claraboias.

Cachoeira do Ferro Doido: com 98 metros de altura, possui quatro quedas d'água no período de chuvas (novembro a abril). O nome curioso deriva da dificuldade que os antigos garimpeiros tinham para extrair minérios da rocha bruta da região.

Complexo Arqueológico Lagoa da Velha: sítio rico em pinturas rupestres com mais de 3.000 anos, que retratam o cotidiano e rituais de grupos nômades.

Parque Estadual Morro do Chapéu: abriga uma série de trilhas, sítios arqueológicos com pinturas rupestres e o famoso mirante do Morrão.

Vila do Ventura: antigo e charmoso povoado de garimpeiros em ruínas, que mescla história, construções coloniais e contato com a natureza. Hoje é quase uma "vila fantasma", preservando ruínas históricas e trechos da Estrada Real.

Rota dos Vinhos: Morro do Chapéu tem despontado no enoturismo com vinícolas como a Reconvexo e a Vaz, que oferecem degustações e harmonizações em meio às formações da Chapada.

Como chegar?

Para chegar a Morro do Chapéu a partir de Salvador, se tem três opções principais. De carro, o trajeto leva cerca de 5 horas (394 km) seguindo pela BR-324 até Feira de Santana e depois pela BA-052.

De ônibus, a viagem dura entre 6 e 7 horas. De avião, a alternativa é voar até o Aeroporto de Lençóis e pegar um carro ou transfer por mais 2 horas (105 km) até o destino final.