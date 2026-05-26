Conheça o Caribe secreto na Bahia onde é possível 'andar sobre o mar'

No extremo sul da Bahia, um cenário quase secreto tem chamado atenção de turistas que buscam tranquilidade, natureza preservada e paisagens de tirar o fôlego. Localizada no distrito de Prado, na Costa do Descobrimento, a vila de Corumbau abriga uma das praias mais impressionantes do país — e o motivo vai além do visual paradisíaco.

Durante a maré baixa, a famosa Ponta do Corumbau revela uma extensa faixa de areia que avança mar adentro, criando a sensação de que é possível “andar sobre o mar”. O fenômeno natural transforma a paisagem e virou um dos principais cartões-postais da região.

Tudo sobre Turismo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Paraíso isolado no litoral baiano

Diferente de outros destinos turísticos famosos da Bahia, Corumbau ainda preserva o clima tranquilo de vila de pescadores. A região fica afastada dos grandes centros, sem multidões, grandes resorts ou praias lotadas.

Na Ponta do Corumbau, o destaque é justamente a calmaria. Com cerca de sete quilômetros de extensão, a praia reúne areia branca, mar esverdeado e águas cristalinas e tranquilas, atraindo visitantes que procuram descanso longe da correria das cidades.

Além da beleza natural, a movimentação da maré também chama atenção. Duas vezes por dia, o nível do mar muda completamente o cenário da praia. Quando a maré baixa atinge seu ponto máximo, surge o enorme banco de areia que permite aos turistas caminhar mar adentro.

Mergulho, tartarugas e baleias



Outro atrativo bastante procurado na região são os passeios de barco até os recifes de Itacolomi. O trajeto dura cerca de 30 minutos e leva visitantes até piscinas naturais formadas entre os corais.

Por lá, é possível encontrar peixes coloridos e tartarugas marinhas em meio às águas transparentes. Entre os meses de junho e novembro, alguns passeios também incluem roteiros de observação das baleias jubarte.

Já para quem prefere água doce, o Rio Corumbau oferece opções como canoa, caiaque e stand-up paddle em um cenário cercado pela natureza.

Vila rústica e clima de sossego

A estrutura da vila segue o estilo simples e rústico da região. Os restaurantes ficam concentrados próximos à praia, muitos deles de frente para o mar, servindo pratos típicos e frutos do mar.

Mesinhas na areia e espreguiçadeiras completam o clima de tranquilidade que faz de Corumbau um dos destinos mais preservados do litoral baiano.

O acesso difícil ajuda a preservar o local

Chegar até a Ponta do Corumbau não é tarefa das mais fáceis — e justamente por isso a praia continua longe do turismo em massa.

O acesso mais rápido costuma ser feito a partir de Caraíva, em passeios de buggy que atravessam trechos de terra e areia. Para quem está de carro, o caminho mais utilizado é pela BR-101, seguindo depois por estrada de terra com acesso em Itamaraju.

Melhor época para visitar

Mesmo na alta temporada, entre o Natal e o Carnaval, Corumbau costuma manter o clima tranquilo por causa do difícil acesso.

Os meses de fevereiro e março registram temperaturas mais altas, enquanto julho a setembro têm clima mais ameno. Já os períodos com maior incidência de chuva acontecem entre março e maio e também de outubro a dezembro.

Para quem deseja ver o famoso banco de areia que surge no mar, a recomendação é visitar a região durante as luas cheia e nova, quando a maré baixa fica ainda mais intensa.