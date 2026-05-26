TURISMO
Conheça o Caribe secreto na Bahia onde é possível 'andar sobre o mar'
Vila paradisíaca no extremo sul da Bahia encanta turistas com mar cristalino
No extremo sul da Bahia, um cenário quase secreto tem chamado atenção de turistas que buscam tranquilidade, natureza preservada e paisagens de tirar o fôlego. Localizada no distrito de Prado, na Costa do Descobrimento, a vila de Corumbau abriga uma das praias mais impressionantes do país — e o motivo vai além do visual paradisíaco.
Durante a maré baixa, a famosa Ponta do Corumbau revela uma extensa faixa de areia que avança mar adentro, criando a sensação de que é possível “andar sobre o mar”. O fenômeno natural transforma a paisagem e virou um dos principais cartões-postais da região.
Paraíso isolado no litoral baiano
Diferente de outros destinos turísticos famosos da Bahia, Corumbau ainda preserva o clima tranquilo de vila de pescadores. A região fica afastada dos grandes centros, sem multidões, grandes resorts ou praias lotadas.
Na Ponta do Corumbau, o destaque é justamente a calmaria. Com cerca de sete quilômetros de extensão, a praia reúne areia branca, mar esverdeado e águas cristalinas e tranquilas, atraindo visitantes que procuram descanso longe da correria das cidades.
Além da beleza natural, a movimentação da maré também chama atenção. Duas vezes por dia, o nível do mar muda completamente o cenário da praia. Quando a maré baixa atinge seu ponto máximo, surge o enorme banco de areia que permite aos turistas caminhar mar adentro.
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Mergulho, tartarugas e baleias
Outro atrativo bastante procurado na região são os passeios de barco até os recifes de Itacolomi. O trajeto dura cerca de 30 minutos e leva visitantes até piscinas naturais formadas entre os corais.
Por lá, é possível encontrar peixes coloridos e tartarugas marinhas em meio às águas transparentes. Entre os meses de junho e novembro, alguns passeios também incluem roteiros de observação das baleias jubarte.
Já para quem prefere água doce, o Rio Corumbau oferece opções como canoa, caiaque e stand-up paddle em um cenário cercado pela natureza.
Vila rústica e clima de sossego
A estrutura da vila segue o estilo simples e rústico da região. Os restaurantes ficam concentrados próximos à praia, muitos deles de frente para o mar, servindo pratos típicos e frutos do mar.
Mesinhas na areia e espreguiçadeiras completam o clima de tranquilidade que faz de Corumbau um dos destinos mais preservados do litoral baiano.
O acesso difícil ajuda a preservar o local
Chegar até a Ponta do Corumbau não é tarefa das mais fáceis — e justamente por isso a praia continua longe do turismo em massa.
O acesso mais rápido costuma ser feito a partir de Caraíva, em passeios de buggy que atravessam trechos de terra e areia. Para quem está de carro, o caminho mais utilizado é pela BR-101, seguindo depois por estrada de terra com acesso em Itamaraju.
Melhor época para visitar
Mesmo na alta temporada, entre o Natal e o Carnaval, Corumbau costuma manter o clima tranquilo por causa do difícil acesso.
Os meses de fevereiro e março registram temperaturas mais altas, enquanto julho a setembro têm clima mais ameno. Já os períodos com maior incidência de chuva acontecem entre março e maio e também de outubro a dezembro.
Para quem deseja ver o famoso banco de areia que surge no mar, a recomendação é visitar a região durante as luas cheia e nova, quando a maré baixa fica ainda mais intensa.