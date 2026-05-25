TURISMO
Destino escondido no Nordeste tem praias paradisíacas e vida noturna
Local é conhecido como uma joia da região
Localizada no Rio Grande do Norte, a cidade de São Miguel do Gostoso é conhecida como um refúgio paradisíaco no Nordeste. O local é famoso pelo clima de vila e praias calmas.
A vila, com cerca de 10.000 habitantes é considerada um dos melhores lugares para praticar esportes como, Kite e Windsurf.
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O que fazer em São Miguel do Gostoso?
- Praia de Tourinhos: praia bonita e famosa pela enseada de águas calmas e rústicas.
- Rua da Xepa: o local repleto de bares e lojas, é ideal para aproveitar a vida noturna.
- Praia do Marco: praia possui mar calmo e barcos de pescadores. No local, existe uma réplica do primeiro marco português colocado no Brasil em 1501.
- Kitesurf e Windsurf: a Praia da Ponta do Santo Cristo é um dos melhores picos do mundo para esportes à vela devido aos ventos constantes.
- Farol do Calcanhar e Marco Zero: o maior farol do Brasil (localizado no município vizinho de Touros) e o marco inicial da rodovia BR-101.
Como chegar?
A melhor época para conhecer o destino é entre os meses de verão (dezembro e janeiro), ideal para quem viaja com a família.
Para chegar a São Miguel do Gostoso, o principal acesso é pelo Aeroporto de Natal, que fica a 110 km de distância. A forma mais rápida e recomendada é de carro, dirigindo pela BR-101 Norte e depois pegando a RN-023, um trajeto que leva cerca de 1h30.