TURISMO
Destino barato no Nordeste abriga uma das maiores barreiras de corais
Local é famoso pelas piscinas naturais
Conhecido como a "Terra das piscinas naturais", São José da Coroa Grande, em Pernambuco, se destaca por ser uma alternativa barata e sossegada. O local, vizinho de Maragogi, faz parte da Costa dos Corais, abrigando uma das maiores barreiras de corais do Brasil.
O destino é ideal para quem busca as belezas da corais com preços acessíveis do que os praticados em locais mais badalados entre os turistas.
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O que fazer em São José da Coroa Grande?
O destino possui diversas piscinas naturais acessíveis por passeios de catamarã e lanchas, destacam-se entre eles:
- Caminho de São José: um banco de areia, acessível durante a maré baixa.
- Rio Una: passeios de buggy ou quadriciclo até a foz do Rio Una e visitar a Ilha da Fantasia, que muda de posição conforme a maré.
- Ponte do Amor: local recomendado para contemplar o pôr do sol
- Passeio de quadriciclo: inclui rotas como a Rota do Vale (plantação de eucaliptos), o Penhasco do Vale (vista panorâmica da cidade) e as Falésias de Giz (formações de erosão natural que lembram giz)
- Igreja Matriz de São José: Com registros de missas desde os anos 1800
Como chegar?
As suas principais entradas para a cidade fica entre Recife (PE) e Maceió (AL), pela rodovia PE-60. Ficando a cerca de uma hora e meia de Porto de Galinhas. O trajeto pode ser feito de carro ou de ônibus de viagem.