TURISMO
Vila europeia oferece casa grátis e emprego para novos moradores
Com apenas 40 habitantes, pequena cidade espanhola tenta evitar desaparecimento
Uma pequena vila no interior da Espanha decidiu apostar tudo para não desaparecer do mapa. Com apenas 40 moradores fixos, o povoado de Arenillas passou a oferecer casa gratuita, oportunidade de emprego e uma vida tranquila nas montanhas europeias para atrair novos habitantes.
Localizada na província de Soria, a comunidade enfrenta o avanço do despovoamento, problema que vem atingindo diversas regiões rurais do continente europeu. A estratégia da prefeitura é simples: trazer famílias dispostas a reconstruir a vida longe das grandes cidades.
Vila perdeu moradores e corre risco de desaparecer
No começo do século passado, Arenillas chegou a ter cerca de 800 habitantes. Hoje, a realidade é completamente diferente. A maior parte da população atual tem mais de 60 anos, as ruas ficaram vazias e a escola da vila acabou fechando por falta de crianças.
Com o comércio enfraquecido e o movimento cada vez menor, o risco de a localidade desaparecer virou preocupação real para a administração municipal.
Foi diante desse cenário que a prefeitura decidiu abrir as portas para moradores de outras nacionalidades e lançar um programa de repovoamento.
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O que a prefeitura está oferecendo
A proposta vai além de uma simples casa para morar. O plano foi criado para garantir condições mínimas para quem deseja trocar os grandes centros por uma rotina mais calma no interior europeu.
Entre os benefícios oferecidos estão moradia reformada e mobiliada sem cobrança de aluguel nos primeiros anos, vagas de trabalho ligadas à agricultura, turismo rural e manutenção da vila, além de acesso à internet por fibra óptica.
O programa também prevê suporte da prefeitura para regularização de documentos, abertura de pequenos negócios e acesso a escolas da região para famílias com crianças.
Vida tranquila longe das grandes cidades
A rotina em Arenillas é marcada pelo silêncio, contato com a natureza e ritmo bem diferente de cidades como Madri e Barcelona.
Os moradores vivem cercados por casas de pedra, campos agrícolas e paisagens da Cordilheira Ibérica. No vilarejo, todos se conhecem pelo nome e o cotidiano gira em torno da pequena praça central.
Os invernos costumam ser rigorosos, enquanto os verões seguem o clima seco característico do planalto castelhano.
Quem pode participar do programa
A prefeitura deixou claro que procura pessoas interessadas em construir uma vida permanente na comunidade, e não apenas aproveitar benefícios temporários.
Famílias com filhos em idade escolar têm prioridade no processo. Profissionais com experiência em agricultura, pecuária, turismo rural e trabalhadores remotos também aparecem entre os perfis desejados.
Além disso, candidatos precisam demonstrar interesse em permanecer na vila por pelo menos cinco anos e possuir noções básicas de espanhol para facilitar a integração com os moradores locais.
Movimento cresce em vários países da Europa
Arenillas não é caso isolado. Outras cidades da Europa também vêm criando programas para tentar recuperar população após anos de êxodo rural.
Em países como Portugal, Itália e Irlanda, algumas regiões oferecem incentivos financeiros, imóveis baratos e benefícios fiscais para atrair novos moradores.
A diferença da vila espanhola está justamente no pacote completo: além da moradia, o projeto inclui emprego e acompanhamento da prefeitura durante o processo de adaptação.
Recomeço nas montanhas
A iniciativa reacendeu a esperança dos poucos moradores que ainda vivem na comunidade. A expectativa é voltar a ouvir crianças brincando pelas ruas, ampliar o funcionamento do comércio local e, futuramente, reabrir a escola da vila.
Para quem sonha com uma rotina mais tranquila, custo de vida reduzido e proximidade com a natureza, Arenillas tenta se apresentar não apenas como destino turístico, mas como uma nova chance de recomeço.