Conheça vilarejo na Bahia que foi cenário de novela da Globo

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Mangue Seco - Foto: BrisaSol/Divulgação

Localizado em uma península na divisa com Sergipe, o vilarejo Mangue Seco, na Bahia, é conhecido por ser um destino paradisíaco e tranquilo. Além de ter sido cenário da novela 'Tieta', da TV Globo.

O vilarejo com cerca de 300 moradores, se destaca pelo seus pontos turísticos, como a igrejinha local e o "Recanto Dona Sula", que abriga fotos e recordações da época das gravações de Tieta.

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O que fazer em Mangue Seco?

Apesar do sossego, o local mantém inúmeras opções de lazer para os turistas que buscam agito no período do dia. Entre passeios e lojas de artesanato , se destacam:

Passeios de barco: é possível visitar os bancos de areia conhecidos como Ilha do Sogro e Ilha da Sogra, locais onde ocorre o encontro do rio com o mar e onde se pode avistar golfinhos.

Exploração por terra: passeios de quadriciclo pelas dunas levam a pontos como o Morro Bela Vista para ver o pôr do sol, o farol local e os famosos coqueiros "Romeu e Julieta”

Cenários históricos: a igreja local é um ponto icônico devido à teledramaturgia brasileira. Além disso, há o farol da vila , acessível por uma caminhada de 30 minutos pelas dunas, que oferece uma vista panorâmica das dunas e do encontro das águas doces e salgadas.

Passeios de Buggy: para quem deseja explorar áreas mais distantes, como a Barra da Siribinha, os bugueiros oferecem passeios (custando em média R$ 200) com até seis paradas.

Como chegar em Mangue Seco?

O acesso mais comum para turistas é feito via embarcação a partir do povoado de Pontal (SE), com uma travessia que custa cerca de R$ 80 para até cinco pessoas.