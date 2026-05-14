Conheça cinco paraísos escondidos no Brasil acessíveis apenas pelo mar

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Pé na areia, mar cristalino e cenários quase intocados. Esse continua sendo o roteiro dos sonhos para boa parte dos brasileiros. Uma pesquisa do Ministério do Turismo, em parceria com a Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados, mostrou que praias lideram a preferência nacional quando o assunto é viagem, sendo o destino favorito de 35% dos entrevistados.

Com mais de mil ilhas espalhadas pelo território nacional, o Brasil guarda refúgios que só podem ser descobertos por quem decide explorar o litoral pelo mar. Entre enseadas escondidas, praias isoladas e faixas de areia preservadas, o turismo náutico tem atraído cada vez mais viajantes em busca de tranquilidade, natureza e experiências longe do ritmo acelerado das grandes cidades.

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Boipeba preserva clima tranquilo e natureza intocada na Bahia

No sul da Bahia, Ilha de Boipeba segue como um dos refúgios mais preservados da Costa do Dendê. Sem ligação direta por estrada, o acesso final acontece pelo mar, com embarcações saindo de Salvador, Valença e Graciosa.

Entre os pontos mais procurados pelos visitantes estão Moreré, Bainema, Cueira e Boca da Barra, conhecidos pelas piscinas naturais, praias extensas e atmosfera mais tranquila.

A ausência de carros e a logística de chegada acabam funcionando como um filtro natural, ajudando a preservar a sensação de exclusividade do destino.

Boipeba-BA | Foto: Divulgação

Ilha do Arvoredo encanta mergulhadores em Santa Catarina



Ilha do Arvoredo, entre Bombinhas e Florianópolis, é considerada uma das áreas marinhas mais preservadas do litoral catarinense. O acesso acontece exclusivamente por embarcações e o destino se tornou referência para mergulho livre e autônomo graças às águas transparentes e à rica vida marinha.

Integrante da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, a ilha reúne formações rochosas e cenários que atraem visitantes de diferentes partes do país.

Ilha do Arvoredo-SC | Foto: Divulgação

Angra dos Reis reúne cartões-postais acessíveis apenas pelo mar



Na Costa Verde do Rio de Janeiro, Ilhas Botinas seguem entre os cenários mais famosos do turismo náutico brasileiro. As duas pequenas ilhas cercadas por águas cristalinas são acessíveis somente de barco, lancha ou escuna.

O local é bastante procurado para banho de mar, snorkel e contemplação da paisagem.

Já a Praia do Dentista se consolidou como um dos destinos preferidos de quem busca ancorar em águas calmas e transparentes, além de contar com bares flutuantes que ajudam a transformar o passeio em uma experiência completa no mar.

Ilhas Botinas-RJ | Foto: Divulgação

Ilha dos Cocos transforma lancha em “beach club” particular



Em Paraty, a Ilha dos Cocos aparece entre os destinos mais buscados por quem deseja explorar a região pelo mar.

Sem infraestrutura turística em terra firme, o local preserva o aspecto selvagem e faz com que toda a experiência aconteça a bordo. A travessia pode ser feita a partir do cais central da cidade ou de marinas da região.

Com águas cristalinas e Mata Atlântica ao redor, a ilha atrai turistas interessados em mergulho livre, contemplação e passeios de lancha.

Ilha dos Cocos-RJ | Foto: Divulgação

Ceará também entra na rota dos destinos acessíveis pelo rio



No litoral oeste cearense, Ilha do Amor chama atenção pelas dunas, manguezais e espelhos d’água que se formam durante o período chuvoso.

O acesso acontece por pequenas embarcações que atravessam o rio Coreaú, transformando a travessia em parte do passeio. O destino ainda serve como ponto de partida para roteiros até Barra dos Remédios e Tatajuba, duas áreas bastante procuradas da Rota das Emoções.