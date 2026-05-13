Descubra a nova tendência de viagem que conquistou brasileiros

Brasileiros mudam hábitos e impulsionam novo perfil de turismo - Foto: Reprodução | Embratur

Viajar deixou de ser apenas uma pausa na rotina. Em 2026, os brasileiros passaram a buscar experiências mais personalizadas, confortáveis e conectadas ao bem-estar, um movimento que vem fortalecendo novos modelos de viagem no país.



Segundo projeções da Revista Tendências do Turismo 2026, o setor deve manter crescimento acelerado neste ano. A expectativa é de alta de até 8% nas chegadas de turistas internacionais e aumento de 9,8% nos gastos globais com viagens.



No Brasil, o turismo doméstico continua puxando esse avanço. A previsão é de 367,4 milhões de viajantes circulando pelo país ao longo do ano, movimentando US$ 23,2 bilhões em gastos diretos com hospedagem e cerca de 868 milhões de pernoites. Os dados representam um crescimento de 19,5% em comparação ao período pré-pandemia.

Viagens personalizadas viram prioridade

Em vez de roteiros tradicionais e viagens padronizadas, turistas passaram a procurar experiências alinhadas ao próprio estilo de vida.



Viagens ligadas ao bem-estar, imersão cultural e conexões emocionais ganharam espaço entre os brasileiros, especialmente após as mudanças de comportamento intensificadas pela pandemia.



Segundo a ABAV Nacional, esse novo perfil de viajante também impulsionou o crescimento das agências de turismo, que voltaram a ganhar protagonismo no planejamento das viagens. “O agente de viagens atua como consultor, planejador e curador de experiências”, afirmou Ana Carolina Medeiros.

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A entidade afirma que o excesso de opções disponíveis na internet fez muitos turistas buscarem apoio especializado para organizar roteiros mais seguros e personalizados.

Viagens curtas e experiências exclusivas crescem

Outra tendência que ganhou força em 2026 são as chamadas “microescapadas”: viagens rápidas feitas ao longo do ano para fugir da rotina sem necessidade de férias longas.



O modelo tem impulsionado principalmente o turismo doméstico e destinos próximos aos grandes centros urbanos.



Ao mesmo tempo, cresce a procura por experiências exclusivas, como hospedagens diferenciadas, roteiros gastronômicos, retiros de bem-estar e viagens ligadas à natureza.



O chamado “luxo experiencial” aparece entre os segmentos em expansão, priorizando autenticidade, conforto e experiências mais intimistas.

Turismo cultural e de natureza avançam

O levantamento também mostra mudanças importantes no perfil dos turistas brasileiros. Entre os segmentos que mais crescem estão:

Turismo de natureza

Turismo gastronômico

Turismo cultural

Afroturismo

Viagens de bem-estar

Destinos ligados à cultura e à história afro-brasileira vêm despertando mais interesse de turistas, especialmente em cidades como Salvador, Rio de Janeiro, Recife e São Luís.



Já o turismo de natureza segue entre os segmentos mais procurados pelos brasileiros, impulsionado pela busca por trilhas, praias, cachoeiras e experiências ao ar livre.