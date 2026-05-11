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Destino escondido no Nordeste oferece praias preservadas e lazer

Vila se destaca pela preservação ambiental

Agatha Victoria Reis
Por

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Barra de Camaratuba
Barra de Camaratuba - Foto: Reprodução| Youtube

Localizada no município de Mataraca, no litoral norte da Paraíba, Barra de Camaratuba é conhecida como um “paraíso escondido”. Fazendo divisa com o Rio Grande do Norte, o destino é ideal para quem busca contato com a natureza e tranquilidade.

Um dos fatores que mais impressionam na vila é a preservação ambiental. No local, é possível fazer quase tudo a pé, como ir à igreja, ao mercadinho e à praça central.

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O que fazer em Barra de Camaratuba?

Entre roteiros ecológicos, visitas a aldeias indígenas e experiências de turismo sustentável, o município encanta com diversas opções de lazer. Entre os destaques estão:

  • Lagoa Encantada: local de águas mornas e cristalinas, cercado por vegetação e utilizado por indígenas em danças típicas.
  • Rio Guaju: faz a divisa natural entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte, proporcionando um encontro visualmente impressionante entre o rio e o mar.
  • Sagi (RN): acessível por balsa ou trilhas, o local oferece passeio de barco ecológico (sem motor) pelo Rio Cavu, famoso pelo efeito de “espelho” na água, além de banhos de argila.
  • Falésias e mirantes: a região possui falésias desertas e mirantes com vistas para o parque eólico e para a barragem de Camaratuba.

Gastronomia

Entre os destaques da culinária local, a gastronomia encanta os turistas com pratos como arroz de aratu, tapiocas variadas. Além de frutos do mar, como lagosta, polvo e camarão.

Por fim, a região se destaca como um destino completo, reunindo belezas naturais preservadas, cultura indígena e a recepção acolhedora dos moradores locais.

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Tags:

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