Conheça 5 "Caribes baianos" que ninguém lembra e não pesam no bolso

Viajar pela Bahia sem estourar o orçamento pode ser muito mais fácil do que muita gente imagina. Apesar da fama de destinos luxuosos e disputados, o estado também abriga cidades mais tranquilas, com paisagens impressionantes e custos muito mais baixos para hospedagem, alimentação e passeios.

Entre praias preservadas, cachoeiras, trilhas e lagoas naturais, existem municípios baianos que conseguem unir beleza, sossego e economia — longe do turismo mais caro encontrado em regiões superlotadas.

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Confira cinco lugares na Bahia que podem render uma viagem inesquecível sem pesar tanto no bolso.

Prado reúne praias paradisíacas e preços mais acessíveis



Localizado a cerca de 800 km de Salvador, Prado ainda é considerado um destino menos explorado quando comparado a outras regiões famosas da Bahia. E justamente por isso acaba sendo uma alternativa mais econômica para quem quer curtir o litoral.

Mesmo sem a fama de outros pontos turísticos do estado, a cidade chama atenção pelas paisagens naturais e pelas praias de águas tranquilas.

Entre os locais mais conhecidos da região estão:

Ponta do Corumbau

Praia de Cumuruxatiba

Praia do Tororão

Prado - BA | Foto: Divulgação

Lençóis é destino perfeito para quem ama natureza e aventura



Na região da Chapada Diamantina, o município de Lençóis fica a aproximadamente 430 km da capital baiana e é um dos destinos mais procurados por turistas que gostam de trilhas, cachoeiras e montanhas.

Além da estrutura acolhedora e da sensação de segurança, a cidade também funciona como ponto estratégico para quem deseja explorar outras áreas próximas da Chapada.

Entre os atrativos mais visitados estão:

Ribeirão do Meio

Cachoeira do Sossego

Poço do Diabo

Lençóis - BA | Foto: Divulgação

São Desidério chama atenção por trilhas e cenários naturais

Mais distante da capital, a cerca de 900 km de Salvador, São Desidério aparece como uma alternativa para quem prefere viagens ligadas ao ecoturismo e atividades ao ar livre.



A cidade reúne cenários naturais procurados principalmente por visitantes que gostam de aventura, trilhas e paisagens diferentes.



Entre os principais pontos turísticos estão:

Parque Municipal da Lagoa Azul

Buraco do Inferno

Paredão Deus Me Livre

São Desidério - BA | Foto: Wikimedia Commons

Esplanada esconde um dos cenários mais preservados do litoral baiano

Pouco lembrada nos roteiros turísticos mais famosos, Esplanada abriga um dos locais mais elogiados por visitantes que procuram tranquilidade: o povoado de Baixio.



A região, localizada a cerca de 155 km de Salvador, chama atenção pelas lagoas naturais, pelas nascentes espalhadas pela área e pela preservação ambiental.



Entre os destaques estão:

Lagoa Azul

Lagoa da Panela

Lagoa Verde

Esplanada - BA | Foto: Divulgação

Barra Grande mistura simplicidade, praias cristalinas e clima de refúgio

Na Península de Maraú, Barra Grande se transformou em um dos destinos mais desejados por turistas que buscam praias paradisíacas e um ambiente mais tranquilo.



Mesmo com a fama crescente, o local ainda preserva um estilo mais rústico e combina natureza com boa infraestrutura turística.



O período entre setembro e março costuma ser considerado ideal para visitar a região, especialmente para aproveitar as famosas piscinas naturais.

Entre os pontos mais procurados estão:

Ponta do Mutá

Piscinas Naturais de Taipu de Fora

Rio Carapitangui

Ilha da Pedra Furada

Barra Grande - BA | Foto: Divulgação

Como economizar ainda mais durante a viagem

Além de escolher destinos mais baratos, alguns cuidados também podem ajudar a reduzir os gastos das férias. Comprar passagens e hospedagens com antecedência, viajar fora da alta temporada e pesquisar os roteiros antes da viagem continuam sendo algumas das estratégias mais indicadas para economizar.