Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TURISMO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TURISMO

Guia do Governo traz dicas para mulheres viajarem com segurança

Material reúne orientações para autonomia e acesso à informação em viagens solo

Isabela Cardoso
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Nova cartilha orienta mulheres e setor turístico sobre viagens solo no Brasil
Nova cartilha orienta mulheres e setor turístico sobre viagens solo no Brasil - Foto: Pexels

Para muitas mulheres, o desejo de viajar ainda esbarra no medo e na insegurança de circular por destinos desconhecidos. Para enfrentar esse cenário, o governo federal lançou o Guia para Mulheres que Viajam Sozinhas, com orientações práticas voltadas ao público feminino.

Disponível no site do Ministério do Turismo, o material tem como foco ampliar a segurança, a autonomia e o acesso à informação, incentivando mais brasileiras a explorarem destinos pelo país com confiança.

Medo ainda limita viagens femininas

Segundo o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, a iniciativa integra o Pacto Nacional contra o Feminicídio, lançado pelo governo no início do ano. A criação do guia foi motivada por dados preocupantes: pesquisas encomendadas pela pasta apontam que 60% das mulheres brasileiras já deixaram de viajar por questões de segurança.

“Ao constatarmos isso, criamos, em parceria com a Unesco, esse guia”, afirmou o ministro em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Tudo sobre Turismo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Experiência positiva impulsiona mudança

Apesar das barreiras, a percepção sobre viagens solo é positiva entre quem já vivenciou a experiência. De acordo com Feliciano, 70% das mulheres que viajaram sozinhas relataram sensação de plenitude, principalmente pela liberdade de decidir seus próprios roteiros.

Orientações vão além das viajantes

O guia não se limita ao público feminino. O material também traz recomendações para o setor turístico, incluindo hotéis, bares e restaurantes, com o objetivo de tornar os serviços mais seguros e acolhedores.

Leia Também:

Séries da Netflix viram roteiros de viagem no Brasil; veja destinos
Morro de São Paulo vazio? Taxa mais cara reacende debate após vídeos polêmicos
Destino no Nordeste cresce e atrai turistas com preços mais baixos

Entre as orientações, está a sugestão de acomodar mulheres que viajam sozinhas em quartos próximos ao elevador, facilitando o acesso em situações de emergência.

Dados reforçam crescimento do turismo solo

A publicação reúne ainda dados de uma pesquisa nacional realizada entre agosto e setembro de 2025, com 2.712 mulheres. O levantamento mostra que 41,8% das brasileiras já viajaram sozinhas, enquanto 31,4% afirmam fazer esse tipo de viagem com frequência.

Entre as que já tiveram a experiência, 35,9% optaram por destinos dentro do Brasil, indicando potencial de crescimento do turismo interno voltado ao público feminino.

Turismo mais inclusivo e seguro

Com análises e recomendações práticas, o guia busca promover um turismo mais responsável e inclusivo, ao mesmo tempo em que fortalece a confiança das mulheres em viajar sozinhas.

A expectativa do governo é que a iniciativa contribua para reduzir barreiras históricas e amplie a participação feminina no turismo nacional.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

mulheres Segurança Turismo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Nova cartilha orienta mulheres e setor turístico sobre viagens solo no Brasil
Play

Conheça praia no Nordeste do Brasil eleita a melhor do mundo

Nova cartilha orienta mulheres e setor turístico sobre viagens solo no Brasil
Play

Por que soldados de Israel transformaram a Bahia em destino pós-guerra?

Nova cartilha orienta mulheres e setor turístico sobre viagens solo no Brasil
Play

"Para quê turista duro?": vereador defende taxa de acesso a cidade da Chapada Diamantina

Nova cartilha orienta mulheres e setor turístico sobre viagens solo no Brasil
Play

São Tomé (além) das Letras: beleza natural e cachoeiras complementam o misticismo

x