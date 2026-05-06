Guia do Governo traz dicas para mulheres viajarem com segurança

Para muitas mulheres, o desejo de viajar ainda esbarra no medo e na insegurança de circular por destinos desconhecidos. Para enfrentar esse cenário, o governo federal lançou o Guia para Mulheres que Viajam Sozinhas, com orientações práticas voltadas ao público feminino.



Disponível no site do Ministério do Turismo, o material tem como foco ampliar a segurança, a autonomia e o acesso à informação, incentivando mais brasileiras a explorarem destinos pelo país com confiança.

Medo ainda limita viagens femininas

Segundo o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, a iniciativa integra o Pacto Nacional contra o Feminicídio, lançado pelo governo no início do ano. A criação do guia foi motivada por dados preocupantes: pesquisas encomendadas pela pasta apontam que 60% das mulheres brasileiras já deixaram de viajar por questões de segurança.



“Ao constatarmos isso, criamos, em parceria com a Unesco, esse guia”, afirmou o ministro em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

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Experiência positiva impulsiona mudança

Apesar das barreiras, a percepção sobre viagens solo é positiva entre quem já vivenciou a experiência. De acordo com Feliciano, 70% das mulheres que viajaram sozinhas relataram sensação de plenitude, principalmente pela liberdade de decidir seus próprios roteiros.

Orientações vão além das viajantes

O guia não se limita ao público feminino. O material também traz recomendações para o setor turístico, incluindo hotéis, bares e restaurantes, com o objetivo de tornar os serviços mais seguros e acolhedores.

Entre as orientações, está a sugestão de acomodar mulheres que viajam sozinhas em quartos próximos ao elevador, facilitando o acesso em situações de emergência.

Dados reforçam crescimento do turismo solo

A publicação reúne ainda dados de uma pesquisa nacional realizada entre agosto e setembro de 2025, com 2.712 mulheres. O levantamento mostra que 41,8% das brasileiras já viajaram sozinhas, enquanto 31,4% afirmam fazer esse tipo de viagem com frequência.

Entre as que já tiveram a experiência, 35,9% optaram por destinos dentro do Brasil, indicando potencial de crescimento do turismo interno voltado ao público feminino.

Turismo mais inclusivo e seguro

Com análises e recomendações práticas, o guia busca promover um turismo mais responsável e inclusivo, ao mesmo tempo em que fortalece a confiança das mulheres em viajar sozinhas.

A expectativa do governo é que a iniciativa contribua para reduzir barreiras históricas e amplie a participação feminina no turismo nacional.