Destino no Nordeste cresce e atrai turistas com preços mais baixos

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João Pessoa cresce como destino no Nordeste e atrai turistas - Foto: Divulgação/Wikimedia Commons

A cidade de João Pessoa vem ganhando protagonismo no turismo nacional ao unir praias preservadas, cultura regional e preços ainda competitivos. A capital da Paraíba se consolida como alternativa para quem busca experiências completas no Nordeste sem o custo elevado de destinos já saturados.

Combinando modernização urbana, preservação ambiental e valorização das tradições locais, a cidade atrai desde famílias até viajantes interessados em vivências mais autênticas.

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Por que João Pessoa está em alta

O crescimento do turismo na capital paraibana está ligado a uma série de fatores: investimentos em infraestrutura, ampliação de voos e fortalecimento da rede hoteleira.

Além disso, a presença constante em redes sociais e plataformas de viagem aumentou a visibilidade de praias como Praia de Tambaú, Praia de Cabo Branco, Praia de Coqueirinho e Praia de Tambaba.

Eventos culturais, religiosos e esportivos também ajudam a manter o fluxo de visitantes ao longo de todo o ano.

O que fazer em João Pessoa

Os atrativos vão além das praias. A orla urbanizada oferece ciclovias, calçadões e espaços ideais para atividades ao ar livre.

Entre os destaques estão:

Passeios de barco para piscinas naturais

Visitas a falésias e mirantes

O pôr do sol na Praia do Jacaré, com apresentações musicais

No centro histórico, igrejas, museus e casarões preservam a memória da região, enquanto feiras e mercados aproximam o visitante da gastronomia e do artesanato local.

Turismo sustentável entra no debate

Com o aumento do fluxo de visitantes, cresce também a preocupação com sustentabilidade. A cidade discute formas de equilibrar desenvolvimento e preservação ambiental.

Entre os desafios estão:

Pressão sobre áreas naturais

Gestão de resíduos

Mobilidade urbana

Impacto no custo de vida da população local

Medidas como fiscalização ambiental, incentivo a práticas sustentáveis e educação para turistas fazem parte das estratégias em discussão.

Para evitar problemas comuns a destinos superexplorados, especialistas defendem planejamento de longo prazo.

Entre as ações sugeridas estão:

Controle da ocupação em áreas sensíveis

Limitação de visitantes em pontos turísticos frágeis

Incentivo à reciclagem

Fortalecimento do turismo comunitário

O que esperar dos próximos anos

A tendência é de crescimento contínuo até 2026, com diversificação de experiências e maior valorização do turismo sustentável.

Roteiros gastronômicos, experiências culturais e atividades voltadas ao bem-estar devem ganhar força, aumentando o tempo de permanência dos visitantes.

Vale a pena conhecer agora

Com preços ainda acessíveis e menor saturação turística, João Pessoa surge como uma oportunidade para quem quer explorar o Nordeste de forma mais tranquila.

A recomendação é planejar a viagem com antecedência e priorizar experiências que valorizem a cultura local e a preservação ambiental, antes que o destino se torne ainda mais disputado.