TURISMO
Destino no Nordeste cresce e atrai turistas com preços mais baixos
Local combina natureza, cultura e preços ainda acessíveis
A cidade de João Pessoa vem ganhando protagonismo no turismo nacional ao unir praias preservadas, cultura regional e preços ainda competitivos. A capital da Paraíba se consolida como alternativa para quem busca experiências completas no Nordeste sem o custo elevado de destinos já saturados.
Combinando modernização urbana, preservação ambiental e valorização das tradições locais, a cidade atrai desde famílias até viajantes interessados em vivências mais autênticas.
Por que João Pessoa está em alta
O crescimento do turismo na capital paraibana está ligado a uma série de fatores: investimentos em infraestrutura, ampliação de voos e fortalecimento da rede hoteleira.
Além disso, a presença constante em redes sociais e plataformas de viagem aumentou a visibilidade de praias como Praia de Tambaú, Praia de Cabo Branco, Praia de Coqueirinho e Praia de Tambaba.
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Eventos culturais, religiosos e esportivos também ajudam a manter o fluxo de visitantes ao longo de todo o ano.
O que fazer em João Pessoa
Os atrativos vão além das praias. A orla urbanizada oferece ciclovias, calçadões e espaços ideais para atividades ao ar livre.
Entre os destaques estão:
- Passeios de barco para piscinas naturais
- Visitas a falésias e mirantes
- O pôr do sol na Praia do Jacaré, com apresentações musicais
No centro histórico, igrejas, museus e casarões preservam a memória da região, enquanto feiras e mercados aproximam o visitante da gastronomia e do artesanato local.
Turismo sustentável entra no debate
Com o aumento do fluxo de visitantes, cresce também a preocupação com sustentabilidade. A cidade discute formas de equilibrar desenvolvimento e preservação ambiental.
Entre os desafios estão:
- Pressão sobre áreas naturais
- Gestão de resíduos
- Mobilidade urbana
Impacto no custo de vida da população local
Medidas como fiscalização ambiental, incentivo a práticas sustentáveis e educação para turistas fazem parte das estratégias em discussão.
Para evitar problemas comuns a destinos superexplorados, especialistas defendem planejamento de longo prazo.
Entre as ações sugeridas estão:
- Controle da ocupação em áreas sensíveis
- Limitação de visitantes em pontos turísticos frágeis
- Incentivo à reciclagem
- Fortalecimento do turismo comunitário
O que esperar dos próximos anos
A tendência é de crescimento contínuo até 2026, com diversificação de experiências e maior valorização do turismo sustentável.
Roteiros gastronômicos, experiências culturais e atividades voltadas ao bem-estar devem ganhar força, aumentando o tempo de permanência dos visitantes.
Vale a pena conhecer agora
Com preços ainda acessíveis e menor saturação turística, João Pessoa surge como uma oportunidade para quem quer explorar o Nordeste de forma mais tranquila.
A recomendação é planejar a viagem com antecedência e priorizar experiências que valorizem a cultura local e a preservação ambiental, antes que o destino se torne ainda mais disputado.
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