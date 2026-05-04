TURISMO
Dois cartões-postais da Bahia serão reabertos ao público; veja quais
Acordo de 20 anos garante restauração e reabertura de monumentos na Bahia
Dois dos mais simbólicos monumentos históricos da Bahia devem voltar ao circuito turístico após anos fechados. Em solenidade realizada nesta segunda-feira, 4, foi oficializada a cessão da gestão do Forte de São Marcelo e da Fortaleza de Morro de São Paulo ao Governo do Estado.
O acordo foi firmado entre o Governo do Estado da Bahia e a Secretaria de Turismo da Bahia, com cessão gratuita dos espaços por um período de 20 anos.
Estado assume restauração e uso turístico
Com a medida, a Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur-BA) passa a ser responsável pela restauração, conservação e exploração turística dos dois equipamentos, que pertencem à União.
Segundo o secretário de Turismo, Maurício Bacelar, a iniciativa marca uma nova fase para o turismo cultural no estado, com foco na valorização de espaços históricos e na requalificação da região.
A expectativa é que, após análises técnicas, sejam iniciadas obras de recuperação e, em seguida, a reabertura à visitação com mais segurança e estrutura para o público.
Parceria busca impulsionar turismo
O termo foi assinado no auditório da Superintendência do Patrimônio da União, em Salvador, com participação de representantes do setor turístico e comercial.
De acordo com a SPU, as estruturas dos fortes estão preservadas, mas precisam de intervenções para garantir o acesso seguro de visitantes.
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Entidades do setor avaliam a medida como positiva, destacando o potencial de ampliar o número de atrativos turísticos e fortalecer o mercado de viagens na Bahia.
Patrimônios históricos da Baía de Todos-os-Santos
Localizado nas águas da Baía de Todos-os-Santos, próximo ao Mercado Modelo, o Forte de São Marcelo é conhecido por seu formato circular e único no país. Construído no século XVII, teve papel estratégico na defesa contra invasões, incluindo a presença holandesa.
Já a Fortaleza de Morro de São Paulo fica na Ilha de Tinharé, no município de Cairu. Erguida ainda no período colonial, a estrutura foi utilizada para proteger a entrada da baía contra embarcações inimigas.
Reabertura pode fortalecer Centro Antigo
A retomada das atividades nos dois espaços deve integrar ações mais amplas de valorização do patrimônio histórico, especialmente na região do Centro Antigo de Salvador.
A expectativa do governo é que, com a reabertura, os locais voltem a atrair turistas e moradores, contribuindo para o fortalecimento da economia e da identidade cultural baiana.
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