Conheça a praia secreta do Nordeste que parece cenário do Caribe

Localizada em Tamandaré (PE), a Praia dos Carneiros é comparada a um dos destinos mais parecidos com o Caribe. Com águas transparentes, areias brancas e coqueirais que surpreendem, ainda não é muito conhecida entre os brasileiros.

Próxima de Recife, o paraíso mistura história, paisagens e tranquilidade, sendo um dos locais que atraem turistas que buscam descanso longe das grandes cidades.

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Vale a pena conhecer Carneiros?

O local ainda proporciona piscinas naturais e bancos de areia durante a maré baixa, ideais para banho. Incluso em passeios de bate-volta a partir de Porto de Galinhas, a praia oferece estrutura para visita, com pousadas, hotéis e restaurantes de culinária local com vista para o mar.

Além disso, o destino também carrega valor histórico, com pontos turísticos como o Forte Santo Inácio de Loyola, que possui vista privilegiada, e a Igreja de São Benedito, à beira-mar, um dos cartões-postais mais visitados da região.

Como chegar

Para chegar ao local, uma das opções é partir do Aeroporto Internacional do Recife, com trajeto de aproximadamente 90 km. Já para quem sai de Maceió, a distância é de cerca de 190 km.