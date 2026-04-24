Conheça o vilarejo no Nordeste vizinho a uma das maravilhas do mundo

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O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses - Foto: Gianni Talarico/ Ag. A TARDE

Localizado próximo aos Lençóis Maranhenses, o vilarejo de Atins, que pertence ao município de Barreirinhas, no Maranhão, atrai turistas que buscam tranquilidade e contato com a natureza.

Além de ser conhecido como um dos principais destinos mundiais para a prática de kitesurf. A cerca de 2,5 km das lagoas, Atins é considerado um refúgio no Maranhão.

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O trajeto até o chamado Canto dos Lençóis pode ser feito a pé, com uma caminhada de aproximadamente 30 minutos pela praia.

Vale a pena conhecer Atins?

Além dos esportes radicais, o vilarejo oferece diversas experiências para os visitantes. Entre as opções estão:

Canto de Atins (Canto dos Lençóis): trecho onde praia e dunas se encontram, com acesso à Lagoa Tropical e à Lagoa das Sete Mulheres, consideradas entre as mais bonitas da região. O acesso pode ser feito a pé.

Esportes aquáticos: kitesurf, windsurf e stand up paddle são praticados tanto na praia quanto no rio. Escolas locais oferecem aulas para os turistas.

Passeio de barco pelo Rio Preguiças: o trajeto entre Barreirinhas e Atins inclui paradas no Farol de Mandacaru e nas dunas de Caburé, onde o rio encontra o mar.

Cavalgadas pelas dunas: passeios guiados a cavalo permitem explorar a paisagem entre a vila e as lagoas do parque.

Como chegar em Atins?

O principal ponto de partida é São Luís. De lá, é possível seguir até Barreirinhas e, em seguida, percorrer cerca de 30 km até Atins em veículos 4x4. Outra alternativa é o trajeto de lancha pelo Rio Preguiças, que dura aproximadamente uma hora.

Carros comuns não conseguem acessar a região. Além disso, o vilarejo não conta com agências bancárias ou caixas eletrônicos, e a cobertura de telefonia é limitada, apenas a operadora Vivo funciona parcialmente no local.

Lençóis Maranhenses

O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses foi declarado Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO em 2024. Com cerca de 155 mil hectares, é o maior campo de dunas da América do Sul e um dos cenários naturais mais impressionantes do Brasil.