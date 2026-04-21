Conheça vilarejo no Nordeste conhecido como o “Caribe brasileiro”

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Maracajaú - Foto: Reprodução| Youtube

Esse vilarejo no Nordeste encanta quem passa por ele. Com cerca de 2 mil habitantes, Maracajaú, distrito do município de Maxaranguape, no Rio Grande do Norte se destaca pelos recifes de coral e pelas águas transparentes.

Entre os principais atrativos estão os parrachos, formações que emergem do oceano e transformam o mar aberto em um verdadeiro aquário natural, repleto de vida marinha.

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O que são os parrachos?

Os parrachos são grandes barreiras formadas por recifes de coral, que podem se estender por até 13 quilômetros no oceano. Durante a maré baixa, quando os níveis chegam entre 0,0 e 0,3, essas estruturas ficam mais próximas da superfície, criando piscinas naturais com profundidade entre 1 e 3 metros.

Esse fenômeno está diretamente ligado às fases da lua, especialmente nos períodos de Lua Nova e Lua Cheia, quando a maré atinge seus níveis mais baixos, permitindo que os corais fiquem visíveis.

Fora dessas janelas, a água tende a ficar mais profunda e turva, e não é incomum que os passeios sejam cancelados. Já quem visita na época certa encontra um cenário privilegiado, com peixes coloridos, crustáceos e até tartarugas marinhas.

Vale a pena visitar Maracajaú?

Além dos recifes, a região oferece opções de lazer e uma vida noturna tranquila, ideal para quem busca descanso e contato com a natureza. Entre as principais atividades estão:

Mergulho de snorkel nos parrachos: passeio principal, realizado em catamarãs ou lanchas, com trajeto de 15 a 40 minutos até plataformas flutuantes nos recifes.

Mergulho autônomo com cilindro: atividade guiada por instrutores, indicada para iniciantes, em piscinas naturais com profundidade de 1 a 3 metros.

JetSub: scooter subaquática elétrica permitida para maiores de 10 anos, disponível exclusivamente nos parrachos.

Passeio de quadriciclo pelas dunas: percurso por falésias e áreas de restinga, com parada na Lagoa de Peracabu, de água doce.

Museu dos Corais: espaço interativo localizado no ecoposto da APARC, inaugurado em 2022 em parceria com o IDEMA e a UFRN.