Ilha paradisíaca oferece moradia e R$ 100 mil para novos moradores

A ilha fica localizada em um lugar paradisíaco - Foto: Divulgação

Uma ilha grega está em busca de novos moradores para 2026. Localizada entre Creta e Kythira, no Mar Egeu, na Grécia, Antikythera está oferecendo moradia e uma ajuda de custo de R$ 100 mil para aqueles que se mudarem de forma definitiva para o local.

Com apenas 24 residentes permanentes e 40 visitantes durante a temporada de verão, o local é considerado uma das menores ilhas do Mar Egeu. A meta do governo local é conquistar um número próximo ao de quarenta anos atrás, quando a ilha possuía 300 habitantes.

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Em parceria com a Igreja Ortodoxa Grega de Kythira, as autoridades planejam construir casas e abrir inscrições para famílias do mundo inteiro, que estejam interessadas em morar definitivamente na ilha.

Requisitos para morar na ilha

Apesar da necessidade de repovoação, há alguns requisitos para morar na ilha. Segundo informações locais, serão priorizados os candidatos que possuam uma habilidade ou profissão, como panificação ou pesca, e tenham filhos, sem número limite.

Ao todo, cinco famílias serão selecionadas após entrevistas com o Departamento de Turismo de Kythira. Eles receberão uma casa e ajuda de custo de US$ 20 mil, cerca de R$ 100 mil, através de um salário mensal de aproximadamente 500 euros, durante os três primeiros anos de permanência na ilha.

As inscrições para o programa podem ser feitas dos números (+30) 273 603 1213 e (+30) 273 603 3004, que pertencem ao Departamento de Turismo de Kythira.