Conheça a praia na Bahia que está entre as mais bonitas do Brasil

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Praia de Taipu de Fora - Foto: Reprodução| Youtube | Boa Sorte Viajante

Dentre as praias mais charmosas da Bahia, a Praia de Taipu de Fora, localizada na Península de Maraú, está entre as mais bonitas do país. O destino se destaca pelas piscinas naturais de águas cristalinas.

A região chama atenção pela sua formação geológica. Uma barreira de corais situada a cerca de 1 km da faixa de areia cria um extenso trecho de mar raso. Durante a maré baixa, especialmente quando atinge 0,5 metro ou menos, formam-se piscinas naturais onde é possível observar corais vivos e grande diversidade marinha.

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Como chegar ?

Para quem deseja visitar o local, há duas principais formas de acesso: por via marítima ou terrestre. Já para aproveitar as piscinas naturais, basta caminhar até os recifes durante a maré baixa, o ideal é consultar a tábua de marés antes da visita.

Além de Taipu de Fora

A Península de Maraú é um dos destinos mais procurados do litoral baiano e oferece outras praias que merecem destaque:

Barra Grande: principal vila da península, com boa infraestrutura, bares pé na areia e разнообраз opções de hospedagem.

Praia de Cassange: próxima a Taipu de Fora, famosa pela lagoa de água doce aos pés do Morro do Farol.

Praia dos Algodões: mais tranquila e preservada, ideal para caminhadas e contato com a natureza.

Praia da Bombaça: reservada, com mar aberto e acesso por trilhas.