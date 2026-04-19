Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TURISMO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DESTINO

Conheça a praia na Bahia que está entre as mais bonitas do Brasil

Local é uma das rotas mais procuradas do litoral baiano

Agatha Victoria Reis
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Praia de Taipu de Fora
Praia de Taipu de Fora -

Dentre as praias mais charmosas da Bahia, a Praia de Taipu de Fora, localizada na Península de Maraú, está entre as mais bonitas do país. O destino se destaca pelas piscinas naturais de águas cristalinas.

A região chama atenção pela sua formação geológica. Uma barreira de corais situada a cerca de 1 km da faixa de areia cria um extenso trecho de mar raso. Durante a maré baixa, especialmente quando atinge 0,5 metro ou menos, formam-se piscinas naturais onde é possível observar corais vivos e grande diversidade marinha.

Tudo sobre Turismo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Além das festas: Porto Seguro aposta em nova experiência de turismo na Bahia
Bahia vira vitrine global para observação de aves e atrai turistas de 40 países
Bahia aposta na diversidade e no turismo global durante a WTM Latin America 2026

Como chegar ?

Para quem deseja visitar o local, há duas principais formas de acesso: por via marítima ou terrestre. Já para aproveitar as piscinas naturais, basta caminhar até os recifes durante a maré baixa, o ideal é consultar a tábua de marés antes da visita.

Além de Taipu de Fora

A Península de Maraú é um dos destinos mais procurados do litoral baiano e oferece outras praias que merecem destaque:

  • Barra Grande: principal vila da península, com boa infraestrutura, bares pé na areia e разнообраз opções de hospedagem.
  • Praia de Cassange: próxima a Taipu de Fora, famosa pela lagoa de água doce aos pés do Morro do Farol.
  • Praia dos Algodões: mais tranquila e preservada, ideal para caminhadas e contato com a natureza.
  • Praia da Bombaça: reservada, com mar aberto e acesso por trilhas.
  • Ponta do Mutá: ponto tradicional para apreciar o pôr do sol, no encontro do mar com a Baía de Camamu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia península de maraú Turismo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Praia de Taipu de Fora
Play

Conheça praia no Nordeste do Brasil eleita a melhor do mundo

Praia de Taipu de Fora
Play

Por que soldados de Israel transformaram a Bahia em destino pós-guerra?

Praia de Taipu de Fora
Play

"Para quê turista duro?": vereador defende taxa de acesso a cidade da Chapada Diamantina

Praia de Taipu de Fora
Play

São Tomé (além) das Letras: beleza natural e cachoeiras complementam o misticismo

x