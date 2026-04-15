Bahia aposta na diversidade e no turismo global durante a WTM Latin America 2026

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Bahia turismo - Foto: Andrêzza Moura | Ag. A TARDE

A Bahia chega com força à WTM Latin America 2026, consolidando sua posição como um dos destinos mais estratégicos do turismo brasileiro no cenário internacional.

Realizada no Expo Center Norte, em São Paulo, a feira reúne milhares de profissionais do setor e se firma como uma vitrine essencial para negócios, inovação e tendências e é nesse ambiente que o estado apresenta sua potência cultural, econômica e turística. O evento teve início nesta terça-feira, 14, e segue até a quinta-feira, 16.

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Representando a Secretaria de Turismo, a chefe de gabinete Giulliana Brito destacou que a participação na WTM vai além da promoção institucional, trata-se de uma estratégia para fortalecer a comercialização do destino.

Giulliana Brito, chefe de gabinete da Secretaria de Turismo | Foto: Andrêzza Moura | Ag. A TARDE

Segundo ela, o estado chega com um portfólio robusto, que traduz sua diversidade territorial e cultural.

"A gente está mostrando os novos produtos, as novas experiências turísticas, contidas nas 13 zonas turísticas", explica ela, revelando que os esforços estão voltados para diversificar a oferta e ampliar o fluxo de visitantes.

Brito explica que não basta apenas atrair mais turistas, mas fazer com que permaneçam mais tempo e retornem.

"A gente amplia a nossa visitação, o fluxo de turistas, mas também fidelizando-os e ampliando a permanência desses turistas", reforça.

Israelenses e a Bahia global

Um dos pontos que chama atenção no cenário atual do turismo baiano é a chegada de novos públicos internacionais, como os visitantes israelenses. O fenômeno tem gerado debates, mas também reforça o potencial global do destino.

Giulliana contextualiza que esse movimento está diretamente ligado ao trabalho de expansão da malha aérea e à projeção internacional do estado.

"As últimas pesquisas pontuaram favoravelmente o desempenho da Bahia e nos chamou a atenção alguns mercados emissores", revelou ela, afirmando que o trabalho tem gerado um retorno que inclui tanto públicos tradicionais quanto novos perfis de turistas.

A coordenadora também enfatiza que a Bahia está preparada para receber visitantes do mundo inteiro, mantendo sua essência acolhedora.

"A Bahia é global, a Bahia está de braços abertos para que a gente possa receber bem os nossos turistas, os nossos visitantes e, claro, respeitando, obviamente, as culturas, respeitando a diversidade, respeitando os costumes", pontuou.

Bahia Turismo | Foto: Andrêzza Moura | Ag. A TARDE

Ao abordar eventuais tensões entre os israelenses e os moradores de Morro de São Paulo, Giulliana enfatizou que o caminho está no diálogo e na convivência.

"Precisamos respeitar, precisamos acolher as diferenças e entender que quem visita precisa também respeitar a diversidade e a cultura local".

São João e os festejos juninos

Giulliana destaca que o Carnaval já consolidou a Bahia como destino internacional, e que o São João surge como a próxima grande aposta para impulsionar ainda mais o turismo.

Para ela, não se trata de um evento isolado, mas de um verdadeiro circuito cultural que mobiliza todo o estado.

"Não é só o São João, são vários festejos, é o mês todo de festa, são 417 municípios. É uma festa eminentemente cultural, onde há participação ativa da população".

Ela também ressaltou que, apta este ano, o impacto econômico será significativo e conta com apoio governamental a centenas de municípios. "Vai ser o maior de todos os tempos", garantiu.

Bahia em movimento

Giulliana Brito afirma que a presença da Bahia na WTM Latin America evidencia um estado em plena expansão turística, que combina tradição e inovação para se manter competitivo.

Segundo ela, entre novos mercados, eventos culturais e estratégias de diversificação, o destino se reposiciona de forma cada vez mais global, sem abrir mão de sua identidade.

Bahia turismo | Foto: Andrêzza Moura | Ag. A TARDE

Além de apostar em experiências autênticas e na valorização cultural com objetivo de não só atrai visitantes, mas, sobretudo construir conexões duradouras.

*A repórter Andrêzza Moura participa do evento a convite da WTM Latin America e assegurada pela Vital Card, empresa de seguro de viagens.