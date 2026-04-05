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PARAÍSO ESCONDIDO

Destino luxuoso, Ilha de Páscoa vira rota desejada por turistas

O local conta com experiências históricas e imersivas

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

05/04/2026 - 16:22 h

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A ilha mistura beleza e história
A ilha mistura beleza e história -

Em meio ao caos das grandes metrópoles, os turistas têm buscado cada vez mais uma opção de desconexão com a realidade habitual. Uma dessas alternativas é a Ilha de Páscoa, também conhecida como Rapa Nui, Te Pito e Te Henua.

Localizada a mais de 3.500 km da costa do Chile, a ilha fica isolada no Oceano Pacífico. Coberta de água cristalina, infinito, pedras vulcânicas, falésias e campos abertos, o local é famoso por sua calmaria e paz.

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Apesar de não tão luxuosa à primeira vista, a ilha é um destino caro e exclusivo, com hotéis e pousadas de luxo. Seu acesso é difícil e demorado, o que encarece ainda mais a viagem, reforçando a sensação de exclusividade para um grupo seleto.

Registro de hotel luxuoso na ilha
Registro de hotel luxuoso na ilha | Foto: Reprodução | Hoteis.com

Por que o nome Ilha de Páscoa?

Segundo historiadores, o local foi batizado com este nome após ser “descoberto” pelos europeus em um domingo de Páscoa, no ano 1722. Desde então, seu nome popular é “Ilha de Páscoa”.

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Tags:

chile páscoa Turismo

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