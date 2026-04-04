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PARAÍSO ESCONDIDO

'Caribe' brasileiro se esconde entre paredões de pedra; conheça

A ilha paradisíaca chama atenção por suas águas cristalinas

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

04/04/2026 - 19:17 h

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Registro da Ilha de Cotunduba
Registro da Ilha de Cotunduba -

Um roteiro pouco explorado chama atenção por sua beleza no Rio de Janeiro. Conhecida como o ‘Caribe brasileiro’, a Ilha de Cotunduba fica localizada entre a Praia Vermelha e a Pedra do Leme, coberta por paredões de pedra.

Foco de estudos e iniciativas voltadas à preservação ambiental, o local abriga uma paisagem de tirar o fôlego, com águas cristalinas e trechos de vegetação densa, servindo de espaço para um ecossistema rico, com peixes, ouriços e caranguejos.

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A ilha de 60 metros de altura ainda oferece uma vista privilegiada do Pão de Açúcar e do Cristo Redentor, principais cartões postais da capital carioca. Discreto, o local chega a ser confundido com a paisagem e um dos monumentos locais, o tornando ainda mais escondido.

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Como acessar a ilha?

Apesar de ser integrado à Área de Proteção Ambiental do Morro do Leme, Urubu e Ilha de Cotunduba, o local pode ser acessado de forma controlada pelos moradores da região e turistas que desejam explorar as belezas naturais.

Seu acesso é feito por meio da travessia de barco ou a remo, saindo da Praia Vermelha. Modalidades como caiaque, stand up paddle e canoa havaiana são permitidas para a entrada na região.

Pessoa acessando a ilha por meio do remo
Pessoa acessando a ilha por meio do remo | Foto: Reprodução | Redes sociais

Praticantes de esportes náuticos também podem realizar o trajeto até a Ilha de Cotunduba, unindo o prazer da atividade com a contemplação deste paraíso escondido no Rio de Janeiro.

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Tags:

Caribe Rio de Janeiro Turismo

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