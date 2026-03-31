Feriadão! 6 destinos perto de Salvador para bate volta na Semana Santa
Com ponto facultativo, feriado vira oportunidade perfeita para explorar paraísos a poucas horas da capital
Por Iarla Queiroz
Com o ponto facultativo decretado pela Prefeitura de Salvador, o feriadão da Semana Santa se transforma na oportunidade ideal para ir além da capital sem precisar de grandes planejamentos. Em até poucas horas de estrada (ou até de barco), é possível conhecer destinos que misturam história, praias quase desertas e paisagens que parecem outro mundo.
Seja para quem quer relaxar, mergulhar na cultura ou simplesmente mudar de cenário por um dia, listamos opções perfeitas para um bate e volta saindo de Salvador.
Mangue Seco: dunas, silêncio e paisagens em movimento
Mangue Seco mantém até hoje o charme que ganhou projeção nacional desde os tempos da novela Tieta. O destino, na divisa com Sergipe, é conhecido pelas dunas de areia branca que mudam de forma com o vento.
Por lá, o tempo parece correr mais devagar: ruas de areia, praias praticamente desertas e passeios de buggy que revelam cenários únicos entre o rio e o mar.
- Distância: cerca de 243 km
- Tempo médio: cerca de 4h
Como chegar:
- Carro: viagem direta (~4h)
- Ônibus + táxi: Salvador → Estância + trecho final (~5h46)
- Outras opções: voo até Aracaju + deslocamento
Morro de São Paulo: paraíso possível em um dia
Morro de São Paulo é um dos destinos mais famosos do país e o melhor: dá para conhecer em um bate e volta.
O passeio permite algumas horas livres para explorar praias icônicas como a Segunda Praia, mais movimentada, ou a Quarta Praia, ideal para quem busca tranquilidade. O destino também reúne história, com construções antigas e mirantes com vista privilegiada.
- Distância: cerca de 60 km (linha reta)
- Tempo médio: cerca de 4h
Como chegar:
- Catamarã direto: ~2h30
- Transfer semi-terrestre: 3h30 a 4h
- Táxi aéreo: 20 a 30 min
- Carro + lancha via Valença
Massarandupió: natureza, silêncio e experiência única
Massarandupió é um refúgio para quem busca tranquilidade e contato direto com a natureza. A praia é conhecida por sua área oficial de naturismo, mas também atrai visitantes pelo cenário preservado, com dunas, coqueirais e mar calmo.
O clima é de respeito e sossego, ideal para quem quer se desconectar da rotina.
- Distância: cerca de 118 km
- Tempo médio: 1h55 a 2h
Como chegar:
- Carro: via BA-099 (Linha Verde)
- Ônibus: até Porto de Sauípe + acesso local
- Táxi: opção direta
Baixio: lagoas cristalinas e encontro do rio com o mar
Baixio é um dos destinos que mais crescem no litoral norte baiano e ainda mantém o ar de paraíso pouco explorado.
O grande destaque são as lagoas de águas doces e cristalinas, além do encontro do rio com o mar, formando cenários perfeitos para relaxar ou praticar atividades como caiaque e passeios de buggy.
- Distância: cerca de 130 a 150 km
- Tempo médio: 2h15
Como chegar:
- Carro: via BA-099
- Ônibus + táxi: até Porto de Sauípe
- Táxi: trajeto direto
Aracaju: capital vizinha com clima tranquilo
Aracaju é uma opção para quem quer esticar um pouco mais o passeio e conhecer outra capital nordestina.
Com praias urbanas tranquilas, destaque para a Orla de Atalaia e passeios como a Croa do Goré, o destino combina lazer, cultura e gastronomia — com forte presença de frutos do mar e pratos regionais.
- Distância: cerca de 323 km
- Tempo médio: 4h30
Como chegar:
- Carro: via BA-099
- Ônibus: saídas regulares (~5h15)
- Avião: voos rápidos até Aracaju
Cachoeira: história viva no Recôncavo Baiano
Cachoeira é um daqueles destinos que fazem o tempo desacelerar. Considerada a capital histórica do Recôncavo Baiano, a cidade carrega marcas profundas do Brasil colonial, com casarões preservados e igrejas centenárias.
Além da arquitetura, o município também tem um peso simbólico: no dia 25 de junho, se torna oficialmente a capital da Bahia em homenagem à resistência local nas lutas pela Independência.
O passeio inclui visitas a pontos como igrejas históricas, praças e a sede da Irmandade da Boa Morte — uma das manifestações culturais mais importantes do estado.
- Distância: entre 113 km e 130 km
- Tempo médio: 1h35 a 2h
Como chegar:
- Carro: BR-324 + BA-001
- Ônibus: saídas da rodoviária com a Viação Cidade Sol (~2h15)
- Carona/transfer: opções compartilhadas ou privadas
