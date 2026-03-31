TURISMO
Feriadão! 6 destinos perto de Salvador para bate volta na Semana Santa

Com ponto facultativo, feriado vira oportunidade perfeita para explorar paraísos a poucas horas da capital

Por Iarla Queiroz

31/03/2026 - 17:51 h

Baixio-BA -

Com o ponto facultativo decretado pela Prefeitura de Salvador, o feriadão da Semana Santa se transforma na oportunidade ideal para ir além da capital sem precisar de grandes planejamentos. Em até poucas horas de estrada (ou até de barco), é possível conhecer destinos que misturam história, praias quase desertas e paisagens que parecem outro mundo.

Seja para quem quer relaxar, mergulhar na cultura ou simplesmente mudar de cenário por um dia, listamos opções perfeitas para um bate e volta saindo de Salvador.

Mangue Seco: dunas, silêncio e paisagens em movimento

Mangue Seco mantém até hoje o charme que ganhou projeção nacional desde os tempos da novela Tieta. O destino, na divisa com Sergipe, é conhecido pelas dunas de areia branca que mudam de forma com o vento.

Por lá, o tempo parece correr mais devagar: ruas de areia, praias praticamente desertas e passeios de buggy que revelam cenários únicos entre o rio e o mar.

Mangue Seco-BA | Foto: Reprodução
  • Distância: cerca de 243 km
  • Tempo médio: cerca de 4h

Como chegar:

  • Carro: viagem direta (~4h)
  • Ônibus + táxi: Salvador → Estância + trecho final (~5h46)
  • Outras opções: voo até Aracaju + deslocamento

Morro de São Paulo: paraíso possível em um dia

Morro de São Paulo é um dos destinos mais famosos do país e o melhor: dá para conhecer em um bate e volta.

O passeio permite algumas horas livres para explorar praias icônicas como a Segunda Praia, mais movimentada, ou a Quarta Praia, ideal para quem busca tranquilidade. O destino também reúne história, com construções antigas e mirantes com vista privilegiada.

Morro de São Paulo-BA | Foto: Reprodução
  • Distância: cerca de 60 km (linha reta)
  • Tempo médio: cerca de 4h

Como chegar:

  • Catamarã direto: ~2h30
  • Transfer semi-terrestre: 3h30 a 4h
  • Táxi aéreo: 20 a 30 min
  • Carro + lancha via Valença

Massarandupió: natureza, silêncio e experiência única

Massarandupió é um refúgio para quem busca tranquilidade e contato direto com a natureza. A praia é conhecida por sua área oficial de naturismo, mas também atrai visitantes pelo cenário preservado, com dunas, coqueirais e mar calmo.

O clima é de respeito e sossego, ideal para quem quer se desconectar da rotina.

Massarandupió-BA | Foto: Divulgação
  • Distância: cerca de 118 km
  • Tempo médio: 1h55 a 2h

Como chegar:

  • Carro: via BA-099 (Linha Verde)
  • Ônibus: até Porto de Sauípe + acesso local
  • Táxi: opção direta

Baixio: lagoas cristalinas e encontro do rio com o mar

Baixio é um dos destinos que mais crescem no litoral norte baiano e ainda mantém o ar de paraíso pouco explorado.

O grande destaque são as lagoas de águas doces e cristalinas, além do encontro do rio com o mar, formando cenários perfeitos para relaxar ou praticar atividades como caiaque e passeios de buggy.

Baixio-BA | Foto: Divulgação
  • Distância: cerca de 130 a 150 km
  • Tempo médio: 2h15

Como chegar:

  • Carro: via BA-099
  • Ônibus + táxi: até Porto de Sauípe
  • Táxi: trajeto direto

Aracaju: capital vizinha com clima tranquilo

Aracaju é uma opção para quem quer esticar um pouco mais o passeio e conhecer outra capital nordestina.

Com praias urbanas tranquilas, destaque para a Orla de Atalaia e passeios como a Croa do Goré, o destino combina lazer, cultura e gastronomia — com forte presença de frutos do mar e pratos regionais.

Aracaju-SE | Foto: Divulgação / Prefeitura de Aracaju
  • Distância: cerca de 323 km
  • Tempo médio: 4h30

Como chegar:

  • Carro: via BA-099
  • Ônibus: saídas regulares (~5h15)
  • Avião: voos rápidos até Aracaju

Cachoeira: história viva no Recôncavo Baiano

Cachoeira é um daqueles destinos que fazem o tempo desacelerar. Considerada a capital histórica do Recôncavo Baiano, a cidade carrega marcas profundas do Brasil colonial, com casarões preservados e igrejas centenárias.

Além da arquitetura, o município também tem um peso simbólico: no dia 25 de junho, se torna oficialmente a capital da Bahia em homenagem à resistência local nas lutas pela Independência.

O passeio inclui visitas a pontos como igrejas históricas, praças e a sede da Irmandade da Boa Morte — uma das manifestações culturais mais importantes do estado.

Cachoeira-BA | Foto: Reprodução / Canva
  • Distância: entre 113 km e 130 km
  • Tempo médio: 1h35 a 2h

Como chegar:

  • Carro: BR-324 + BA-001
  • Ônibus: saídas da rodoviária com a Viação Cidade Sol (~2h15)
  • Carona/transfer: opções compartilhadas ou privadas

