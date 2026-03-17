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DESTINO QUE CABE NO BOLSO

Salvador lidera ranking de destinos mais acessíveis do mundo em 2026

A capital baiana conquistou o primeiro lugar na lista mundial

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

17/03/2026 - 11:21 h

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Praia do farol de Itapuã no primeiro fim de semana de 2026
Praia do farol de Itapuã no primeiro fim de semana de 2026 -

Salvador conquistou um lugar de destaque entre os destinos turísticos mais procurados do mundo. Capital da Bahia, a cidade liderou o ranking de locais mais acessíveis economicamente para viajar em 2026.

De acordo com um levantamento realizado pela Expedia, empresa norte-americana de tecnologia e viagens, a metrópole possui estadias com diárias em hotéis com preços abaixo de US$ 150, que equivale a cerca de R$ 789 na cotação atual.

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Os pesquisadores ainda definiram Salvador como uma cidade que possui belas paisagens e programações diversas, como passeios ao Centro Histórico, museus e praias, que são consideradas o cartão postal do local.

Eles ainda reforçam que a cidade pode ser visitada durante todo o ano, começando em dezembro e seguindo até depois do Carnaval, que é a maior festa de rua do mundo e a mais popular da capital.

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Outra cidade brasileira domina o ranking

Apesar de Salvador estar em primeiro lugar no ranking, a cidade não é a única representante do Brasil na lista. São Paulo também aparece como um dos destinos mais acessíveis do mundo, ocupando a sexta posição.

Confira a lista completa:

  1. Salvador, Brasil
  2. Guadalajara, México
  3. Bogotá, Colômbia
  4. Mérida, México
  5. Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã
  6. São Paulo, Brasil
  7. Bangkok, Tailândia
  8. Edmonton, Canadá
  9. Kuala Lumpur, Malásia
  10. Santo Domingo, República Dominicana

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