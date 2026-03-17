Salvador lidera ranking de destinos mais acessíveis do mundo em 2026

Praia do farol de Itapuã no primeiro fim de semana de 2026 - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Salvador conquistou um lugar de destaque entre os destinos turísticos mais procurados do mundo. Capital da Bahia, a cidade liderou o ranking de locais mais acessíveis economicamente para viajar em 2026.

De acordo com um levantamento realizado pela Expedia, empresa norte-americana de tecnologia e viagens, a metrópole possui estadias com diárias em hotéis com preços abaixo de US$ 150, que equivale a cerca de R$ 789 na cotação atual.

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Os pesquisadores ainda definiram Salvador como uma cidade que possui belas paisagens e programações diversas, como passeios ao Centro Histórico, museus e praias, que são consideradas o cartão postal do local.

Eles ainda reforçam que a cidade pode ser visitada durante todo o ano, começando em dezembro e seguindo até depois do Carnaval, que é a maior festa de rua do mundo e a mais popular da capital.

Outra cidade brasileira domina o ranking

Apesar de Salvador estar em primeiro lugar no ranking, a cidade não é a única representante do Brasil na lista. São Paulo também aparece como um dos destinos mais acessíveis do mundo, ocupando a sexta posição.

Confira a lista completa: