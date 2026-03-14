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SEM UM PREGO BATIDO

Apenas de encaixes: conheça o maior castelo de madeira do mundo

Monumento é considerado um museu vivo de 105 metros

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

14/03/2026 - 14:58 h

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Santuário da Verdade, na Tailândia, impressiona pelo seu tamanho e construção
Santuário da Verdade, na Tailândia, impressiona pelo seu tamanho e construção -

À beira-mar, o Santuário da Verdade se ergue como uma das construções mais enigmáticas em nível mundial. Com 105 metros de altura, a estrutura localizada em Pattaya, na Tailândia, não é apenas um monumento visual; é o maior castelo de madeira do mundo construído sem o uso de pregos de metal, utilizando apenas técnicas tradicionais de encaixe da carpintaria do país.

Embora muitos o confundam com um templo milenar, o espaço é, na verdade, um museu vivo e um projeto artístico iniciado em 1981 pelo empresário e mecenas Lek Viriyaphan. A obra permanece em constante construção e manutenção, com artesãos esculpindo detalhes minuciosos diariamente, o que torna cada visita uma experiência única.

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Arquitetura e simbolismo

O impacto do santuário reside na combinação entre escala monumental e detalhes microscópicos. Cada centímetro da madeira (principalmente teca e pau-rosa) é entalhado com figuras que remetem à mitologia hindu e budista, além de filosofias orientais da China e do Camboja.

  • Técnica tradicional: A construção respeita métodos antigos, onde as peças de madeira são unidas por pinos e cunhas de madeira, preservando o conhecimento artesanal tailandês.
  • Propósito filosófico: Mais do que estética, o museu busca provocar reflexões universais. As esculturas representam os sete criadores (Céu, Terra, Pai, Mãe, Lua, Sol e Estrelas) e os quatro elementos que regem o mundo.
  • Localização estratégica: Situado na enseada de Na Kluea, o contraste entre a madeira escura e o azul do mar da Tailândia cria um cenário que parece saído de uma época mística.

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Experiência do visitante

Diferente de outros pontos turísticos de Pattaya, conhecidos pela vida noturna agitada, o Santuário da Verdade oferece um roteiro contemplativo. A Autoridade de Turismo da Tailândia destaca o local como um pilar de preservação cultural, conectando o viajante a uma visão de mundo onde a arte serve como ponte para a espiritualidade.

Para os entusiastas da fotografia e da arquitetura, o lugar é um prato cheio. É recomendável a observação lenta das colunas centrais e dos painéis de teto, que narram histórias sobre a origem humana e o ciclo da vida. O uso de capacetes é obrigatório durante o passeio, já que a construção está tecnicamente "inacabada" e sempre ativa com o trabalho dos carpinteiros.

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Tags:

construção Tailândia Turismo

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