Apenas de encaixes: conheça o maior castelo de madeira do mundo

Santuário da Verdade, na Tailândia, impressiona pelo seu tamanho e construção - Foto: Reprodução/Wikimedia Commons

À beira-mar, o Santuário da Verdade se ergue como uma das construções mais enigmáticas em nível mundial. Com 105 metros de altura, a estrutura localizada em Pattaya, na Tailândia, não é apenas um monumento visual; é o maior castelo de madeira do mundo construído sem o uso de pregos de metal, utilizando apenas técnicas tradicionais de encaixe da carpintaria do país.

Embora muitos o confundam com um templo milenar, o espaço é, na verdade, um museu vivo e um projeto artístico iniciado em 1981 pelo empresário e mecenas Lek Viriyaphan. A obra permanece em constante construção e manutenção, com artesãos esculpindo detalhes minuciosos diariamente, o que torna cada visita uma experiência única.

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Arquitetura e simbolismo

O impacto do santuário reside na combinação entre escala monumental e detalhes microscópicos. Cada centímetro da madeira (principalmente teca e pau-rosa) é entalhado com figuras que remetem à mitologia hindu e budista, além de filosofias orientais da China e do Camboja.

Técnica tradicional : A construção respeita métodos antigos, onde as peças de madeira são unidas por pinos e cunhas de madeira, preservando o conhecimento artesanal tailandês.

: A construção respeita métodos antigos, onde as peças de madeira são unidas por pinos e cunhas de madeira, preservando o conhecimento artesanal tailandês. Propósito filosófico : Mais do que estética, o museu busca provocar reflexões universais. As esculturas representam os sete criadores (Céu, Terra, Pai, Mãe, Lua, Sol e Estrelas) e os quatro elementos que regem o mundo.

: Mais do que estética, o museu busca provocar reflexões universais. As esculturas representam os sete criadores (Céu, Terra, Pai, Mãe, Lua, Sol e Estrelas) e os quatro elementos que regem o mundo. Localização estratégica : Situado na enseada de Na Kluea, o contraste entre a madeira escura e o azul do mar da Tailândia cria um cenário que parece saído de uma época mística.

Experiência do visitante

Diferente de outros pontos turísticos de Pattaya, conhecidos pela vida noturna agitada, o Santuário da Verdade oferece um roteiro contemplativo. A Autoridade de Turismo da Tailândia destaca o local como um pilar de preservação cultural, conectando o viajante a uma visão de mundo onde a arte serve como ponte para a espiritualidade.

Para os entusiastas da fotografia e da arquitetura, o lugar é um prato cheio. É recomendável a observação lenta das colunas centrais e dos painéis de teto, que narram histórias sobre a origem humana e o ciclo da vida. O uso de capacetes é obrigatório durante o passeio, já que a construção está tecnicamente "inacabada" e sempre ativa com o trabalho dos carpinteiros.