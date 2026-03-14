Nova regra pode multar quem cortar grama entre 12h e 16h; entenda

Cortar grama entre 12h e 16h pode virar infração - Foto: depositphotos.com / photovs Whastapp

Uma nova regra adotada por municípios em Portugal pode mudar a rotina de milhares de moradores que mantêm jardins em casa. Em determinadas cidades, cortar a grama entre 12h e 16h poderá resultar em advertências ou até multas para quem descumprir a determinação.

A medida vem sendo implementada gradualmente por autarquias e administrações locais como parte de políticas voltadas à melhoria da qualidade de vida urbana. O objetivo é reduzir o ruído em áreas residenciais, minimizar impactos ambientais e evitar que trabalhadores e moradores realizem atividades ao ar livre justamente nas horas mais quentes do dia.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Embora pareça uma mudança simples na rotina doméstica, a restrição afeta diretamente quem costuma realizar tarefas externas no intervalo entre o almoço e o meio da tarde. Durante anos, esse período foi amplamente utilizado por moradores para atividades como cortar grama, aparar sebes e limpar quintais.

No entanto, especialistas apontam que esse intervalo coincide com o momento de maior temperatura do dia. Além do calor intenso, o uso de equipamentos motorizados nesse horário também pode gerar níveis elevados de ruído, aumentar a emissão de poluentes e provocar incômodo para vizinhos, especialmente em bairros residenciais.

Por esse motivo, algumas administrações locais passaram a limitar o uso de cortadores de grama nesse período. Assim, quem ignorar a nova regra poderá estar sujeito a sanções administrativas ou multas, conforme a regulamentação específica de cada município.

As autoridades destacam que a restrição não se baseia apenas na convivência entre vizinhos. A iniciativa também está associada a estratégias ambientais mais amplas, que buscam reduzir emissões, preservar a fauna urbana e melhorar as condições de vida nas cidades.

Entre os principais fatores apontados para justificar a limitação estão a redução da poluição sonora causada por equipamentos motorizados, a proteção contra o calor intenso registrado entre o meio-dia e o meio da tarde e a preservação de insetos polinizadores e pequenos animais que vivem em jardins e áreas verdes.

Outro argumento envolve o impacto ambiental. Cortadores de grama movidos a combustível contribuem para a emissão de gases poluentes, e limitar o uso em horários críticos pode ajudar a diminuir o consumo de combustível e melhorar a qualidade do ar nos centros urbanos.

A mudança também exige adaptação por parte dos proprietários. Para muitos moradores, especialmente aqueles que trabalham em horário comercial, o período entre meio-dia e 16h era justamente o momento mais conveniente para cuidar do jardim, principalmente aos fins de semana.

Com a nova limitação, será necessário reorganizar a rotina e optar por horários alternativos para realizar as tarefas. Entre as opções mais recomendadas estão o início da manhã, quando a temperatura ainda é mais amena, ou o final da tarde, após as 16h.

Outra alternativa sugerida é dividir as atividades de manutenção do jardim em diferentes dias, evitando concentrar todo o trabalho em um único período.

Em geral, as restrições estão voltadas principalmente ao uso de equipamentos motorizados, que produzem mais ruído e emissões. No entanto, dependendo das normas de cada município, até mesmo ferramentas elétricas ou manuais podem ser incluídas se causarem perturbação ou infringirem regulamentos locais de ruído.

Por isso, especialistas recomendam que os proprietários verifiquem sempre a legislação específica da autarquia responsável pela região onde o imóvel está localizado.

Caso a regra seja ignorada, o morador pode receber advertências ou sofrer penalizações financeiras, conforme a fiscalização e a gravidade da infração. Além das multas, o descumprimento da norma também pode gerar reclamações de vizinhos e eventual intervenção das autoridades municipais.

Assim, o que inicialmente pode parecer apenas um detalhe administrativo acaba representando uma mudança significativa na forma como muitos moradores organizam a manutenção de seus jardins. Com a adoção crescente da medida por diferentes municípios em Portugal, adaptar os horários de cuidado com a grama pode se tornar uma necessidade para evitar problemas e manter o espaço doméstico dentro das regras locais.