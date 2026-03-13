Empresário demite mais de mil funcionários de empresa e culpa IA

As demissões surpreenderam os funcionários - Foto: Ilustrativa | Freepik

Um caso inusitado chamou atenção do público nos últimos dias. Dono da Atlassian, o empresário Mike Cannon-Brookes demitiu mais de 1,6 mil funcionários de uma vez, devido ao avanço da Inteligência Artificial (IA).

O comunicado de desligamento foi feito através do e-mail da equipe. No texto, o bilionário explica que as necessidades da companhia foram alteradas devido ao uso da plataforma, sendo necessário reduzir o número de cargos em determinadas áreas.

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“Somos uma empresa formada por pessoas. Precisamos fazer o que é certo para a Atlassian, agindo com humanidade e apoiando todos os afetados. Sejam gentis consigo mesmos e com os colegas. Procurem apoio e deem às pessoas o espaço necessário para lidar com este momento”, escreveu Mike.

Queda nas ações

Segundo informações do portal Daily Mail, as ações da Atlassian sofreram uma queda significativa de 50%, desde o início de 2026. O número ainda representa um recuo de 66% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Apesar da queda, o patrimônio de Mike Cannon-Brookes não foi afetado. Estima-se que o empresário possui uma fortuna estimada em US$ 7,3 bilhões, aproximadamente R$ 38,25 bilhões na cotação atual.