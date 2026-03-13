EUA listam exigências ao Brasil para acordo contra crime organizado

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Presidente Lula (Brasil) e presidente Trump (EUA) - Foto: Ricardo Stuckert/PR

Os Estados Unidos querem que o Brasil apresente um plano para enfrentar organizações criminosas que atuam no país, incluindo facções como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV), além do grupo libanês Hezbollah e redes criminosas chinesas.

A exigência faz parte de uma proposta de cooperação em segurança discutida entre os governos de Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo informações da Folha de S.Paulo.

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Segundo o jornal, autoridades americanas solicitaram que o governo brasileiro apresente um plano detalhado de combate a essas organizações em território nacional como condição para avançar em um acordo bilateral contra o crime transnacional.

A proposta está em negociação e pode integrar a pauta do encontro presidencial entre os dois presidentes, previsto para ocorrer em Washington no próximo mês.

EUA sugerem envio de presos estrangeiros ao Brasil

Além do plano de combate às facções, outra proposta discutida pelos americanos é que o Brasil receba em presídios nacionais estrangeiros presos nos EUA, em modelo semelhante ao adotado por El Salvador.

As demandas fazem parte de uma contraproposta enviada por Washington após o Brasil apresentar um plano inicial de cooperação para combater o crime transnacional.

Entre os pontos defendidos pelo governo brasileiro estavam:

cooperação contra lavagem de dinheiro internacional;

bloqueio de ativos de criminosos brasileiros no exterior;

reforço na fiscalização do tráfico internacional de armas;

troca de informações sobre transações com criptomoedas.

Compartilhamento de dados

Os Estados Unidos também sugeriram que o Brasil compartilhe informações com autoridades americanas sobre estrangeiros que buscam refúgio no país, incluindo dados biométricos.

A medida, segundo Washington, ajudaria a monitorar redes criminosas e fluxos migratórios que passam por portos e fronteiras brasileiras.