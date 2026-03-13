RELAÇÃO BILATERAL
EUA listam exigências ao Brasil para acordo contra crime organizado
Pautas devem ser discutidas em encontro presencial entre Trump e Lula
Por Ane Catarine
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Os Estados Unidos querem que o Brasil apresente um plano para enfrentar organizações criminosas que atuam no país, incluindo facções como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV), além do grupo libanês Hezbollah e redes criminosas chinesas.
A exigência faz parte de uma proposta de cooperação em segurança discutida entre os governos de Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo informações da Folha de S.Paulo.
Segundo o jornal, autoridades americanas solicitaram que o governo brasileiro apresente um plano detalhado de combate a essas organizações em território nacional como condição para avançar em um acordo bilateral contra o crime transnacional.
A proposta está em negociação e pode integrar a pauta do encontro presidencial entre os dois presidentes, previsto para ocorrer em Washington no próximo mês.
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Além do plano de combate às facções, outra proposta discutida pelos americanos é que o Brasil receba em presídios nacionais estrangeiros presos nos EUA, em modelo semelhante ao adotado por El Salvador.
As demandas fazem parte de uma contraproposta enviada por Washington após o Brasil apresentar um plano inicial de cooperação para combater o crime transnacional.
Entre os pontos defendidos pelo governo brasileiro estavam:
- cooperação contra lavagem de dinheiro internacional;
- bloqueio de ativos de criminosos brasileiros no exterior;
- reforço na fiscalização do tráfico internacional de armas;
- troca de informações sobre transações com criptomoedas.
Compartilhamento de dados
Os Estados Unidos também sugeriram que o Brasil compartilhe informações com autoridades americanas sobre estrangeiros que buscam refúgio no país, incluindo dados biométricos.
A medida, segundo Washington, ajudaria a monitorar redes criminosas e fluxos migratórios que passam por portos e fronteiras brasileiras.
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