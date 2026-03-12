“Ninguém pode nos excluir”, diz Irã após falas de Trump sobre Copa

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, se posicionou de forma contrária à participação do Irã na Copa do Mundo de 2026 - Foto: JIA HAOCHENG / POOL / AFP

A Seleção do Irã se manifestou após a declaração feita pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta quinta-feira, 12, sobre a participação da delegação iraniana na Copa do Mundo de 2026, que terá o território norte-americano como sede da maioria dos jogos. Segundo o republicano, a presença dos iranianos no torneio não seria “apropriada”.

A resposta da Seleção do Irã veio por meio de uma nota oficial publicada nas redes sociais algumas horas depois das falas de Trump:

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“A Copa do Mundo é um evento histórico e internacional e seu órgão regulador é a Fifa – não qualquer indivíduo ou país. A seleção nacional do Irã, com sua força e uma série de vitórias decisivas conquistadas pelos bravos filhos do Irã, esteve entre as primeiras equipes a se classificar para este grande torneio”.

“Certamente, ninguém pode excluir a seleção nacional do Irã da Copa do Mundo; o único país que poderia ser excluído é aquele que ostenta apenas o título de ‘anfitrião’, mas não tem capacidade para garantir a segurança das equipes participantes deste evento global”.

Da geopolítica ao esporte

A polêmica começou após o ministro do Esporte do Irã, Ahmad Doyanmali, dizer que o país não disputará a Copa do Mundo. Segundo o político, a participação da seleção iraniana no Mundial se tornou inviável desde o agravamento dos conflitos entre Irã e Estados Unidos no Oriente Médio, que levaram à morte do líder supremo Ali Khamenei, no dia 28 de fevereiro.

No entanto, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, garantiu que a seleção iraniana tem autorização para entrar nos Estados Unidos e afirmou que a participação da equipe do Irã na Copa do Mundo estava confirmada.

Irã na Copa do Mundo

A Seleção Iraniana garantiu sua classificação à Copa do Mundo após um ciclo quase de extrema dominância. Ao todo, foram 16 jogos, 11 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota nas Eliminatórias Asiáticas para o Mundial.

A edição deste ano seria a sétima participação do Irã em Copas do Mundo, após seis campanhas que terminaram com eliminações na fase de grupos: 1978, 1998, 2006, 2014, 2018 e 2022.

Em 2026, o Irã caiu no grupo G, onde tem como adversárias as seleções da Nova Zelândia, da Bélgica e do Egito.