Trump apoia desistência do Irã da Copa: "Inapropriado por segurança"

Trump, presidente dos EUA - Foto: SAUL LOEB I AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou nesta quinta-feira, 12, a ausência da Seleção Iraniana na Copa do Mundo, confirmada com a desistência anunciada pelo ministro do Esporte do Irã.

Em publicação na rede social Truth Social, o presidente afirmou que os iranianos são bem-vindos ao torneio, mas que a participação poderia representar risco para a própria delegação.

"A Seleção Iraniana é bem-vinda para a Copa do Mundo, mas eu realmente não acredito que seja apropriado eles estarem lá, para sua própria vida e segurança", escreveu Trump.



A declaração surge um dia após o ministro do Esporte do Irã, Ahmad Donyamali, afirmar que o país não participará do Mundial. Segundo ele, a decisão estaria ligada ao conflito militar recente envolvendo Estados Unidos e Israel, que resultou na morte do líder supremo iraniano Ali Khamenei.

Em entrevista à televisão estatal, o ministro criticou duramente o governo americano, justificando assim a desistência. "Considerando que este regime corrupto assassinou nosso líder, sob nenhuma circunstância poderemos participar da Copa do Mundo", declarou.

Postagem de Trump sobre a desistência do Irã | Foto: Reprodução

Vaga na Copa ainda está indefinida

Com o Irã de fora, se abre uma nova vaga na Copa do Mundo, até então indefinida. Os iranianos conquistaram a vaga ao liderar o Grupo A das eliminatórias continentais, com sete vitórias em dez partidas.

No sorteio do Mundial, ficaram no Grupo G, ao lado de Bélgica, Egito e Nova Zelândia. As três partidas da equipe na primeira fase estão previstas para acontecer nos Estados Unidos, duas em Los Angeles e uma em Seattle.

Caso a Federação Iraniana confirme oficialmente a desistência, caberá à FIFA decidir quem ocupará a vaga no torneio. O regulamento da competição prevê essa possibilidade, mas não estabelece critérios claros para definir o substituto.

O documento também prevê punições financeiras para seleções que abandonarem o Mundial. A multa mínima é de 250 mil francos suíços (cerca de R$ 1,6 milhão) se a desistência ocorrer até 30 dias antes do início do torneio, valor que pode dobrar caso a retirada aconteça mais perto da abertura.