Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

COPA DO MUNDO

Trump apoia desistência do Irã da Copa: "Inapropriado por segurança"

A Seleção Iraniana desistiu de sua vaga após os ataques dos Estados Unidos e de Israel

Marina Branco

Por Marina Branco

12/03/2026 - 15:52 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Trump, presidente dos EUA
Trump, presidente dos EUA -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou nesta quinta-feira, 12, a ausência da Seleção Iraniana na Copa do Mundo, confirmada com a desistência anunciada pelo ministro do Esporte do Irã.

Em publicação na rede social Truth Social, o presidente afirmou que os iranianos são bem-vindos ao torneio, mas que a participação poderia representar risco para a própria delegação.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Ceni sonha com Luciano Juba na Copa do Mundo: “Seria especial”
Com o Irã de fora, quem ganha a vaga na Copa do Mundo?
Seleção Brasileira sofre com lesões às vésperas da Copa do Mundo; veja lista

"A Seleção Iraniana é bem-vinda para a Copa do Mundo, mas eu realmente não acredito que seja apropriado eles estarem lá, para sua própria vida e segurança", escreveu Trump.

A declaração surge um dia após o ministro do Esporte do Irã, Ahmad Donyamali, afirmar que o país não participará do Mundial. Segundo ele, a decisão estaria ligada ao conflito militar recente envolvendo Estados Unidos e Israel, que resultou na morte do líder supremo iraniano Ali Khamenei.

Em entrevista à televisão estatal, o ministro criticou duramente o governo americano, justificando assim a desistência. "Considerando que este regime corrupto assassinou nosso líder, sob nenhuma circunstância poderemos participar da Copa do Mundo", declarou.

Postagem de Trump sobre a desistência do Irã
Postagem de Trump sobre a desistência do Irã | Foto: Reprodução

Vaga na Copa ainda está indefinida

Com o Irã de fora, se abre uma nova vaga na Copa do Mundo, até então indefinida. Os iranianos conquistaram a vaga ao liderar o Grupo A das eliminatórias continentais, com sete vitórias em dez partidas.

No sorteio do Mundial, ficaram no Grupo G, ao lado de Bélgica, Egito e Nova Zelândia. As três partidas da equipe na primeira fase estão previstas para acontecer nos Estados Unidos, duas em Los Angeles e uma em Seattle.

Caso a Federação Iraniana confirme oficialmente a desistência, caberá à FIFA decidir quem ocupará a vaga no torneio. O regulamento da competição prevê essa possibilidade, mas não estabelece critérios claros para definir o substituto.

O documento também prevê punições financeiras para seleções que abandonarem o Mundial. A multa mínima é de 250 mil francos suíços (cerca de R$ 1,6 milhão) se a desistência ocorrer até 30 dias antes do início do torneio, valor que pode dobrar caso a retirada aconteça mais perto da abertura.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

copa do mundo Donald Trump Irã

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Trump, presidente dos EUA
Play

VÍDEO: zagueiro do Vitória deixa Fonte Nova sem conseguir apoiar o pé no chão

Trump, presidente dos EUA
Play

Wagner Moura diz se importar mais com Vitória do que pela Seleção Brasileira

Trump, presidente dos EUA
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Trump, presidente dos EUA
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

x