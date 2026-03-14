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CURIOSO

Everest de Sal: conheça montanha de resíduos que virou ponto turístico

Monte Kali tem uma área equivalente a 126 campos de futebol e altura de um prédio de 60 andares

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

14/03/2026 - 13:32 h

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Monte Kali tem mais de 200 metros de altura e se tornou um ponto turístico exótico
Monte Kali tem mais de 200 metros de altura e se tornou um ponto turístico exótico -

Com mais de 200 metros de altura e aproximadamente 200 milhões de toneladas, uma montanha chama atenção pela sua imponência e o fato de ter se formado artificialmente, ao longo dos anos, pelo acúmulo contínuo de resíduos industriais.

Na cidade de Heringen, distante 715 km de Berlim, capital da Alemanha, o Monte Kali se destaca por ser uma pilha de sal — a maior montanha do gênero do mundo — e que atrai turistas quanto curiosos.

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Histórico

O Monte, que tem uma área de 90 caracteres (ou 126 campos de futebol), começou a se formar a partir de 1903, com a mineração do cloreto de sódio (sal de cozinha) pela empresa Wintershall, e pode ser vista a quilômetros de distância.

O crescimento mais acelerado começou em 1973, quando a mineradora K+S passou a depositar resíduos de cloreto de sódio, subproduto da extração de potássio, formando as chamativas encostas brancas.

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Por ano, o Monte Kali atrai cerca de 10 mil visitantes por ano. Pessoas sobem suas encostas para observar a montanha branca de perto e conhecer de perto o fenômeno artificial também conhecido como Kalimanjaro, em alusão à palavra alemã “Kalisalz” (potassa) e ao monte Kilimanjaro, o mais famoso da África.

Efeitos na natureza

Apesar de impressionante, o Monte Kali trouxe sérios impactos ambientais. O sal penetra no solo, tornando-o improdutivo, e limita a vegetação a poucas espécies resistentes.

Além disso, rios e lençóis freáticos próximos foram contaminados, alterando o equilíbrio natural da região. Contudo, a empresa K+S tem permissão para continuar as operações até 2030.

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Tags:

alemanha meio ambiente monte kali

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