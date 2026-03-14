LUTO
Filósofo Jürgen Habermas morre aos 96 anos na Alemanha
Principal expoente da Escola de Frankfurt, Habermas influenciou gerações com sua filosofia sobre linguagem, racionalidade e política europeia
Por Redação
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Morreu neste sábado, 14, aos 96 anos, o filósofo e sociólogo alemão Jürgen Habermas.
A informação foi confirmada por sua editora, a Suhrkamp Verlag.
Considerado um dos pensadores mais influentes do mundo contemporâneo, ele faleceu em sua residência em Starnberg, nos arredores de Munique, na Alemanha.
Nascido em Düsseldorf, em 1929, Habermas tornou-se um crítico influente da política europeia.
Nos anos 1980, protagonizou a chamada "Disputa dos Historiadores", na qual combateu tentativas de pensadores conservadores de relativizar os crimes nazistas ao compará-los com os de outros regimes autoritários.
Escola de Frankfurt
Principal expoente da segunda geração da Escola de Frankfurt, Habermas dedicou grande parte de sua obra a temas como linguagem, racionalidade e a construção da esfera pública.
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Sua trajetória intelectual foi profundamente marcada pela derrota da Alemanha nazista em 1945, quando tinha 15 anos. O impacto de descobrir a dimensão dos crimes do regime foi decisivo para que ele se voltasse à filosofia.
Influência política
Ao longo de décadas, manteve uma relação ativa com o poder. Em alguns momentos, apoiou líderes de centro-esquerda; em outros, criticou o que chamava de abordagens "tecnocráticas" da política alemã.
Foi também um defensor da União Europeia, elogiando vozes que buscavam uma integração política mais eficaz do bloco.
O filósofo era viúvo de Ute Habermas-Wesselhoeft, falecida no ano passado. Ele deixa dois filhos, Tilmann e Judith.
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