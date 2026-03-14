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LUTO

Filósofo Jürgen Habermas morre aos 96 anos na Alemanha

Principal expoente da Escola de Frankfurt, Habermas influenciou gerações com sua filosofia sobre linguagem, racionalidade e política europeia

Redação

Por Redação

14/03/2026 - 12:53 h

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Ícone da Escola de Frankfurt, Habermas influenciou filosofia e política mundial
Ícone da Escola de Frankfurt, Habermas influenciou filosofia e política mundial -

Morreu neste sábado, 14, aos 96 anos, o filósofo e sociólogo alemão Jürgen Habermas.

A informação foi confirmada por sua editora, a Suhrkamp Verlag.

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Considerado um dos pensadores mais influentes do mundo contemporâneo, ele faleceu em sua residência em Starnberg, nos arredores de Munique, na Alemanha.

Nascido em Düsseldorf, em 1929, Habermas tornou-se um crítico influente da política europeia.

Nos anos 1980, protagonizou a chamada "Disputa dos Historiadores", na qual combateu tentativas de pensadores conservadores de relativizar os crimes nazistas ao compará-los com os de outros regimes autoritários.

Escola de Frankfurt

Principal expoente da segunda geração da Escola de Frankfurt, Habermas dedicou grande parte de sua obra a temas como linguagem, racionalidade e a construção da esfera pública.

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Sua trajetória intelectual foi profundamente marcada pela derrota da Alemanha nazista em 1945, quando tinha 15 anos. O impacto de descobrir a dimensão dos crimes do regime foi decisivo para que ele se voltasse à filosofia.

Influência política

Ao longo de décadas, manteve uma relação ativa com o poder. Em alguns momentos, apoiou líderes de centro-esquerda; em outros, criticou o que chamava de abordagens "tecnocráticas" da política alemã.

Foi também um defensor da União Europeia, elogiando vozes que buscavam uma integração política mais eficaz do bloco.

O filósofo era viúvo de Ute Habermas-Wesselhoeft, falecida no ano passado. Ele deixa dois filhos, Tilmann e Judith.

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