Filósofo Jürgen Habermas morre aos 96 anos na Alemanha

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Ícone da Escola de Frankfurt, Habermas influenciou filosofia e política mundial - Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Morreu neste sábado, 14, aos 96 anos, o filósofo e sociólogo alemão Jürgen Habermas.

A informação foi confirmada por sua editora, a Suhrkamp Verlag.

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Considerado um dos pensadores mais influentes do mundo contemporâneo, ele faleceu em sua residência em Starnberg, nos arredores de Munique, na Alemanha.

Nascido em Düsseldorf, em 1929, Habermas tornou-se um crítico influente da política europeia.

Nos anos 1980, protagonizou a chamada "Disputa dos Historiadores", na qual combateu tentativas de pensadores conservadores de relativizar os crimes nazistas ao compará-los com os de outros regimes autoritários.

Escola de Frankfurt

Principal expoente da segunda geração da Escola de Frankfurt, Habermas dedicou grande parte de sua obra a temas como linguagem, racionalidade e a construção da esfera pública.

Sua trajetória intelectual foi profundamente marcada pela derrota da Alemanha nazista em 1945, quando tinha 15 anos. O impacto de descobrir a dimensão dos crimes do regime foi decisivo para que ele se voltasse à filosofia.

Influência política

Ao longo de décadas, manteve uma relação ativa com o poder. Em alguns momentos, apoiou líderes de centro-esquerda; em outros, criticou o que chamava de abordagens "tecnocráticas" da política alemã.

Foi também um defensor da União Europeia, elogiando vozes que buscavam uma integração política mais eficaz do bloco.

O filósofo era viúvo de Ute Habermas-Wesselhoeft, falecida no ano passado. Ele deixa dois filhos, Tilmann e Judith.