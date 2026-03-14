TRAGÉDIA
Guerra no Oriente Médio já deixa mais de 2 mil mortos
Confronto entre os países teve início no dia 28 de fevereiro
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Desde o início do conflito no dia 28 de fevereiro, quando os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã, ao menos duas mil pessoas morreram no Oriente Médio.
De acordo com balanço divulgado pela agência de notícias Reuters, em duas semanas de confronto, 12 países registraram baixas.
O Irã contabiliza ao menos 1.300 mortes, sendo o mais atingido. O Líbano vem em seguida, com o registro de 773 óbitos. O país foi incluído no conflito após o grupo Hezbollah realizar ataques em apoio ao governo iraniano.
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Irã
A mídia estatal iraniana atualizou o número de mortes pela última vez na segunda-feira, 9, quando foram contabilizados 1.270 mortos. No entanto, dias antes, o embaixador do Irã na Organização das Nações Unidas afirmou que ao menos 1.332 pessoas haviam morrido desde o início do confronto.
Além disso, outros dois soldados iranianos foram mortos no sul do Líbano.
Israel
De acordo com o serviço de ambulâncias de Israel, cerca de 12 pessoas morreram, incluindo nove em um ataque com mísseis iranianos contra Beit Shemesh, cidade próxima a Jerusalém.
Líbano
O Ministério da Saúde do país contabiliza 773 mortos. O balanço foi divulgado nesta sexta-feira, 13. Esse número inclui ao menos 100 crianças que morreram em duas semanas de guerra.
Arábia Saudita
Após a queda de um projétil em uma área residencial na cidade de Al-Kharj, a sudeste da capital Riade, duas pessoas morreram no país.
Omã
O país havia sediado negociações entre os Estados Unidos e o Irã antes do início do conflito. Agora, registra três mortos em decorrência dos confrontos.
Estados Unidos
O governo norte-americano já registrou a morte de 13 soldados. Na sexta-feira, 13, seis militares morreram na queda de um avião militar no Iraque, enquanto outros sete morreram em operações no Irã.
Emirados Árabes Unidos
Segundo o Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos, o país contabiliza seis mortes.
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