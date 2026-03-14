Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TRAGÉDIA

Guerra no Oriente Médio já deixa mais de 2 mil mortos

Confronto entre os países teve início no dia 28 de fevereiro

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

14/03/2026 - 11:08 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ataque à capital iraniana, Teerã
Ataque à capital iraniana, Teerã -

Desde o início do conflito no dia 28 de fevereiro, quando os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã, ao menos duas mil pessoas morreram no Oriente Médio.

De acordo com balanço divulgado pela agência de notícias Reuters, em duas semanas de confronto, 12 países registraram baixas.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O Irã contabiliza ao menos 1.300 mortes, sendo o mais atingido. O Líbano vem em seguida, com o registro de 773 óbitos. O país foi incluído no conflito após o grupo Hezbollah realizar ataques em apoio ao governo iraniano.

Leia Também:

Nova regra pode multar quem cortar grama entre 12h e 16h; entenda
Visto bloqueado: Lula toma medida drástica contra assessor de Trump
Empresário demite mais de mil funcionários de empresa e culpa IA

Balanço das perdas de cada país

Irã

A mídia estatal iraniana atualizou o número de mortes pela última vez na segunda-feira, 9, quando foram contabilizados 1.270 mortos. No entanto, dias antes, o embaixador do Irã na Organização das Nações Unidas afirmou que ao menos 1.332 pessoas haviam morrido desde o início do confronto.

Além disso, outros dois soldados iranianos foram mortos no sul do Líbano.

Israel

De acordo com o serviço de ambulâncias de Israel, cerca de 12 pessoas morreram, incluindo nove em um ataque com mísseis iranianos contra Beit Shemesh, cidade próxima a Jerusalém.

Líbano

O Ministério da Saúde do país contabiliza 773 mortos. O balanço foi divulgado nesta sexta-feira, 13. Esse número inclui ao menos 100 crianças que morreram em duas semanas de guerra.

Arábia Saudita

Após a queda de um projétil em uma área residencial na cidade de Al-Kharj, a sudeste da capital Riade, duas pessoas morreram no país.

Omã

O país havia sediado negociações entre os Estados Unidos e o Irã antes do início do conflito. Agora, registra três mortos em decorrência dos confrontos.

Estados Unidos

O governo norte-americano já registrou a morte de 13 soldados. Na sexta-feira, 13, seis militares morreram na queda de um avião militar no Iraque, enquanto outros sete morreram em operações no Irã.

Emirados Árabes Unidos

Segundo o Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos, o país contabiliza seis mortes.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

estados unidos Guerra Irã

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ataque à capital iraniana, Teerã
Play

Baiano escapa, mas mísseis retêm brasileiros no Catar; Dubai é rota de esperança

Ataque à capital iraniana, Teerã
Play

Por que soldados de Israel transformaram a Bahia em destino pós-guerra?

Ataque à capital iraniana, Teerã
Play

Furto de bandeira expõe tensão entre Israel e Palestina em praia da Bahia

Ataque à capital iraniana, Teerã
Play

El Mencho: o sucessor de El Chapo que comandava o cartel mais violento do México

x