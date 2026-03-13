Roteiro do medo: os lugares mais 'assombrados' para visitar no Brasil

Siga o A TARDE no Google

Castelo da Torre de Garcia d'Ávila - Bahia - Foto: Divulgação

Entre as lendas que cercam a famosa 'Sexta-Feira 13', histórias de terror se espalham por diversas regiões do Brasil. Para os amantes de mistérios, fantasmas e assombrações, não faltam destinos curiosos que guardam relatos assustadores e episódios que atravessam gerações.

De hotéis históricos, a castelos antigos e cidades envoltas em mitos, o país reúne uma variedade de lugares que despertam medo e fascínio ao mesmo tempo.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Pensando nisso, o Portal A TARDE reuniu alguns destinos imperdíveis para quem deseja mergulhar em histórias arrepiantes. Confira!

Lugares "assombrados" no Brasil

Castelo da Torre de Garcia d'Ávila

Castelo da Torre de Garcia d'Ávila | Foto: Manu Dias/Ag A Tarde

Também conhecido como Casa da Torre de Garcia d’Ávila, o local é situado em Praia do Forte, no município de Mata de São João. A construção serviu como residência da família de Garcia d’Ávila Pereira de Aragão, considerado um dos maiores latifundiários do Brasil.

As histórias de assombração associadas ao local surgem a partir de relatos de crueldades que teriam ocorrido na antiga residência. Entre os contos populares, estão narrativas sobre torturas contra pessoas escravizadas e maus-tratos contra mulheres e crianças.

Visitantes e funcionários também relatam ouvir passos, vozes e até presenciar aparições nas ruínas, principalmente durante a noite.

Atualmente, o espaço funciona como museu e parque histórico, aberto à visitação de quarta a domingo, a partir das 10h, com ingressos entre R$ 25 e R$ 50.

Edifício Joelma

Edifício Joelma | Foto: Divulgação

Hoje chamado de Praça da Bandeira 154, o prédio ficou famoso após o trágico Incêndio do Edifício Joelma, ocorrido em São Paulo.

O desastre resultou em cerca de 180 mortes e mais de 300 feridos, causando grande comoção nacional. Desde então, no prédio, atualmente em funcionamento, há relatos de fenômenos paranormais.

Funcionários e visitantes afirmam ouvir sussurros e gritos de dor, além de ver faróis de carros piscando sozinhos no estacionamento.

Entre as histórias que cercam o prédio, se destaca o hábito do zelador de deixar copos d’água no local para “acalmar” os espíritos, que supostamente sofreram com o calor e a desidratação durante o incêndio.

Para quem tem interesse em visitar o local, o prédio não possui visitação turística, mas funciona como um centro comercial ativo na região central da cidade.

São Thomé das Letras

São Thomé das Letras | Foto: Reprodução| Shutterstock

A cidade, localizada no estado de Minas Gerais, é conhecida pelo clima místico e pelas lendas que envolvem portais dimensionais, aparições e cavernas misteriosas.

Entre as histórias mais famosas está a da Gruta do Carimbado, onde existiria um túnel secreto que ligaria a cidade diretamente a Machu Picchu, no Peru, funcionando como um portal místico.

A cidade recebe turistas atraídos pela fama sobrenatural. Com acesso relativamente fácil por carro ou avião, o destino oferece, além das lendas, atrações como cachoeiras e trilhas.

Cemitério da Consolação

Cemitério da Consolação | Foto: Reprodução| Redes sociais

Localizado em São Paulo, é um dos cemitérios mais antigos do Brasil e conhecido como um “museu a céu aberto”, por abrigar esculturas e monumentos de artistas renomados.

Além da importância artística, o local também é cercado por relatos de aparições, luzes misteriosas e histórias de figuras históricas que supostamente “assombram” o espaço.

Uma das lendas urbanas mais famosas afirma que uma mulher vestida de noiva aparece caminhando entre os túmulos durante a madrugada.

O local ainda permite visitas noturnas guiadas, onde durante os passeios, historiadores contam curiosidades sobre as esculturas, a história da cidade e algumas dessas lendas sobrenaturais. Os tours são gratuitos.

Grande Hotel de Araxá

Grande Hotel de Araxá | Foto: Divulgação

O hotel é um dos destinos mais procurados para visitação em Minas Gerais e foi inaugurado em 1929, durante o governo de Getúlio Vargas.

Entre as histórias de terror associadas ao local, funcionários e hóspedes relatam ouvir passos em corredores vazios e sentir presenças estranhas em alguns quartos do hotel histórico.

Entre as opções de visita estão o andar dedicado a Vargas e o segundo andar, que abriga a suíte presidencial, onde o mobiliário foi conservado e planejado especificamente para a estatura do ex-presidente. Os visitantes também podem se hospedar no hotel.

Casa das Sete Mortes

Casa das Sete Mortes | Foto: Adilton Venegeroles / Ag. A Tarde

Localizada no Centro Histórico de Salvador, a casa ficou famosa por um crime ocorrido no século XVIII, quando várias pessoas foram assassinadas no local.

O episódio deu origem a lendas sobre aparições, vultos e barulhos estranhos, fazendo o casarão ganhar fama de assombrado.

Apesar das histórias, o imóvel é um importante patrimônio histórico e atualmente abriga uma instituição de ensino. O local já recebeu visitas guiadas em eventos culturais, mas não mantém visitação regular.

Cruz do Patrão

Cruz do Patrão | Foto: Divulgação

Considerado um dos locais mais assombrados do estado de Pernambuco, o monumento fica entre Recife e Olinda. No século XVIII, servia como referência para navios que chegavam à região.

Entre as histórias da área estão lendas sobre pessoas escravizadas que teriam morrido durante as viagens nos navios e sido enterradas ali, o que originou em relatos de almas penadas e sons misteriosos.

Outra narrativa popular diz que pessoas em busca de riqueza e sorte poderiam ir até a cruz à meia-noite para firmar um pacto com o demônio, utilizando o próprio sangue para assinar o acordo.

O local aparece em roteiros turísticos da região. Entre as recomendações populares está visitá-lo durante o dia, já que, devido à fama de lugar mal-assombrado, pela noite, seria dominado por fantasmas e espíritos.