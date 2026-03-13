BRASIL
Dia do Consumidor tem descontos de 60% para passagens de ônibus; saiba como aproveitar
Preços vão se manter ao longo de todo o mês de março
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Celebrando o dia do consumidor, que acontece neste domingo, 15, uma série de promoções, chegando a até 60% de desconto, voltadas às compras de passagens de ônibus foram programadas pela Viação Águia Branca.
Ao longo de todo o mês de março, os viajantes vão poder contar com as promoções da empresa de transporte em passagens compradas por meio de:
- site;
- aplicativo da empresa;
- Whatsapp de Passagens
Calendário de ofertas
Dia 13 de março
A programação de ofertas começou nesta sexta-feira, 13, com a campanha “Sexta de sorte”, que oferece 35% de desconto em passagens compradas exclusivamente na data, por meio do cupom SEXTA35.
Os bilhetes promocionais podem ser utilizados para embarques a partir do dia 20 de março, e nos seguintes meses, conforme disponibilidade:
- abril;
- maio;
- junho;
- julho;
- agosto.
“Fim de semana do consumidor”
Já entre os dias 13 e 16 de março, será realizado o “Fim de semana do consumidor”.
Durante essas datas, as passagens terão 50% de desconto para compras realizadas entre às 18h do dia 13 e às 8h do dia 16, utilizando o cupom CONSUMIDOR50.
Os embarques contemplam viagens programadas entre abril e agosto.
Dia 17 de março
Em relação à próxima segunda-feira, 17, a campanha AppDay vai disponibilizar um desconto de 30% para viagens a partir de 24 de março, seguindo até agosto.
Esse desconto é específico para compras pelo app e todos os serviços de viagem estão incluídos, liberado até o serviço leito cama.
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Campanha “Madrugada”
Outra oportunidade será válida entre os dias 18 e 19 de março, com o nome de “Madrugada” que tem descontos de 45% no preço das passagens.
Os bilhetes promocionais poderão ser utilizados em viagens a partir de 25 de março e nos meses de abril, maio, junho, julho e agosto. Cupom: 45MADRUGA.
“Fim de semana premiado”
Os dias de 20 a 22 de março serão contemplados pelo “Fim de semana premiado”, ação que oferece 35% de desconto em passagens compradas para embarques nos meses de março, abril e maio, conforme disponibilidade.
“Desconto Progressivo”
Finalizando o mês de descontos, a empresa lança a campanha “Desconto Progressivo”, para compras realizadas entre os dias 27 e 30 de março.
Nesta, os descontos variam de acordo com o mês da viagem:
- 25% para embarques em abril, cupom: ABRIL25;
- 30% em maio, cupom: MAIO30;
- 35% em junho, cupom: JUNHO35;
- 40% em julho, cupom: JULHO40;
- 50% em agosto, cupom: AGOSTO50;
- 60% para viagens programadas em setembro, cupom: SETEMBRO60.
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