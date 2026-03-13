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BRASIL

Dia do Consumidor tem descontos de 60% para passagens de ônibus; saiba como aproveitar

Preços vão se manter ao longo de todo o mês de março

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

13/03/2026 - 16:27 h

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Passagens de ônibus vão receber descontos durante todo mês de março
Passagens de ônibus vão receber descontos durante todo mês de março -

Celebrando o dia do consumidor, que acontece neste domingo, 15, uma série de promoções, chegando a até 60% de desconto, voltadas às compras de passagens de ônibus foram programadas pela Viação Águia Branca.

Ao longo de todo o mês de março, os viajantes vão poder contar com as promoções da empresa de transporte em passagens compradas por meio de:

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  • site;
  • aplicativo da empresa;
  • Whatsapp de Passagens

Calendário de ofertas

Dia 13 de março

A programação de ofertas começou nesta sexta-feira, 13, com a campanha “Sexta de sorte”, que oferece 35% de desconto em passagens compradas exclusivamente na data, por meio do cupom SEXTA35.

Os bilhetes promocionais podem ser utilizados para embarques a partir do dia 20 de março, e nos seguintes meses, conforme disponibilidade:

  • abril;
  • maio;
  • junho;
  • julho;
  • agosto.

“Fim de semana do consumidor”

Já entre os dias 13 e 16 de março, será realizado o “Fim de semana do consumidor”.

Durante essas datas, as passagens terão 50% de desconto para compras realizadas entre às 18h do dia 13 e às 8h do dia 16, utilizando o cupom CONSUMIDOR50.

Os embarques contemplam viagens programadas entre abril e agosto.

Dia 17 de março

Em relação à próxima segunda-feira, 17, a campanha AppDay vai disponibilizar um desconto de 30% para viagens a partir de 24 de março, seguindo até agosto.

Esse desconto é específico para compras pelo app e todos os serviços de viagem estão incluídos, liberado até o serviço leito cama.

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Campanha “Madrugada”

Outra oportunidade será válida entre os dias 18 e 19 de março, com o nome de “Madrugada” que tem descontos de 45% no preço das passagens.

Os bilhetes promocionais poderão ser utilizados em viagens a partir de 25 de março e nos meses de abril, maio, junho, julho e agosto. Cupom: 45MADRUGA.

“Fim de semana premiado”

Os dias de 20 a 22 de março serão contemplados pelo “Fim de semana premiado”, ação que oferece 35% de desconto em passagens compradas para embarques nos meses de março, abril e maio, conforme disponibilidade.

“Desconto Progressivo”

Finalizando o mês de descontos, a empresa lança a campanha “Desconto Progressivo”, para compras realizadas entre os dias 27 e 30 de março.

Nesta, os descontos variam de acordo com o mês da viagem:

  • 25% para embarques em abril, cupom: ABRIL25;
  • 30% em maio, cupom: MAIO30;
  • 35% em junho, cupom: JUNHO35;
  • 40% em julho, cupom: JULHO40;
  • 50% em agosto, cupom: AGOSTO50;
  • 60% para viagens programadas em setembro, cupom: SETEMBRO60.

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Tags:

desconto Dia do consumidor passagem de ônibus

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